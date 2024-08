Venerdì 23 agosto, nel cortile del castello di Tagliolo, arriva Augusto Fornari, un artista che nella sua carriera ha spaziato dalla comicità più pura alla regia lirica, dirigendo “La Boheme” e “La vedova allegra” al Teatro Carlo Felice. In scena, il suo cavallo di battaglia: “Amnesie di un viaggiatore senza biglietto”, dove lo sguardo str.n modo davvero inedito di vedere il mondo. La kermesse continua in piazza a Carpeneto sabato 24 agosto con Paolo Hendel in “Tempi Moderni”, un nuovo divertentissimo recital che, ricordando Chaplin, percorre le assurde contraddizioni della contemporaneità, con Renato Cantini alla tromba e Michele Staino al contrabbasso. L’ouverture si chiude domenica 25 agosto nel chiostro del palazzo comunale di Grognardo. Sul palco, un personaggio fondamentale dell’alto Monferrato: il vino. Da Charles Baudelaire a Giorgio Gaber – canzone dopo canzone e poesia dopo poesia – Roberto Alinghieri ne celebrerà le gesta in “Com’è bello il vino”, accompagnato da Gloria Clemente al pianoforte e Pietro Sinigaglia, voce e corno inglese.

Correlati