Su richiesta di RFI per lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia in regione Villoria in strada statale per Voghera, il Comune di Tortona ha emesso una ordinanza per istituire, dalle ore 8 del 3 settembre alle 23 dell’8 settembre, il senso unico di marcia con direzione consentita verso Voghera per tutti i veicoli con cambio di corsia nel tratto di statale compreso fa la rotonda per via Emilia (nei pressi del centro commerciale Oasi) e quella all’incrocio con viale Piemonte. La viabilità alternativa prevede per i mezzi provenienti dalla regione Villoria l’utilizzo dell’intersezione di via Brigata Garibaldi.

I lavori riguardano un intervento sulla parte superiore del cavalcaferrovia già oggetto negli anni passati di importanti lavori di sistemazione sia per motivi di sicurezza che per l’ampliamento della linea ferroviaria prevista nell’ambito delle opere del Terzo Valico.