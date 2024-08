Sabato 31 Agosto, Domenica 1 e Lunedì 2 Settembre grande festa a Villaromagnano in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo. Tanti gli eventi che si susseguiranno durante le tre giornate. Sabato alle 11 in municipio ci sarà l’inaugurazione della mostra di pittura “I colori della vita”, nel pomeriggio alle ore 16 amichevole di calcio ASD Villaromagnano vs Juniores Derthona. Alle ore 21 Santa Messa e processione presieduta da Don Claudio Baldi e apertura banco di beneficenza. Domenica alle ore 10.30 la Santa Messa e al pomeriggio, dalle ore 15, sfilata e gara di lentezza organizzata dal Vespa Club “Luca nel cuore”. Alle 16.30 giochi sotto al campanile e merenda per bambini e ragazzi; alle ore 18 la tradizionale partita “Giovani Speranze vs Vecchie Glorie”. Alla sera, dalle 19.30, la SMS organizzerà la serata gastronomica e, a seguire, grande musica con Lillo Baroni. Durante la giornata, in Piazza XXV Aprile, intrattenimento con “Non solo bike”. Lunedì 2 Settembre, dalle 19.30 la Pro Loco organizzerà la serata gastronomica e, a seguire, musica e divertimento con gli O2 VIDEOMUSIC EVENTS (durante l’evento ci sarà la presentazione dell’ASD Villaromagnano Calcio).

