Cinque interventi dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto: due interventi rispettivamente a Carbonara Scrivia e Viguzzolo per rimuovere due nidi di calabroni vicino ad altrettante abitazioni, un intervento a Tortona per aprire la porta al proprietari che aveva lasciato le chiavi dentro; un intervento analogo per un garage alla frazione Mombisaggio ed infine un incendio di sterpaglie lungo la nuova circonvallazione.

