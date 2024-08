La sera del 31 agosto strade, piazze e negozi e musei della Città di Alessandria si animeranno per celebrare un Capodanno unico in Italia, Il Capodanno Alessandrino. L’evento, nato nel 2004 grazie all’intuizione della fondatrice Monica Moccagatta, giunge alla sua ventunesima edizione (contando “l’anno 0”) con un calendario ricco di appuntamenti, aperture straordinarie e occasioni di incontro. La filosofia di questa festività è chiara: celebrare l’inizio dell’anno “lavorativo”, immergendosi in un caleidoscopico turbinio di eventi proposti dalla creatività dei numerosi gestori di locali che terranno aperte le loro attività fino allo scoccare della mezzanotte. Non solo brindisi, però, ma anche dj set, presentazioni di libri e musica dal vivo, il tutto disseminato in una città da scoprire un po’ per volta, grazie a passeggiate esplorative utili a districarsi in un programma in costante divenire. La festa, inoltre, vedrà anche numerosi musei cittadini rimanere aperti fino a notte per permettere visite straordinarie.

L’edizione di quest’anno ha per titolo “Bambine e Bambini – il Futuro”, un invito, nelle intenzioni degli organizzatori, a mettere al centro le esigenze dei più piccoli, tenendo sempre presenti le loro necessità. Lo stesso manifesto che promuove questa edizione, tra l’altro, è figlio della fantasia e della creatività dei bambini: la locandina del Capodanno Alessandrino 2024, infatti, nasce da un disegno della Scuola dell’Infanzia “Giardino dei Colori” e “Mariotti”, elaborata, come sempre, dal grafico Renato Vacotti.

Ma l’evento previsto per il 31 avrà anche un’altra nota di colore (o meglio, due): il dress code proposto dagli organizzatori per chiunque deciderà di scendere in strada, infatti, sarà rosa e blu. Non un obbligo, ovviamente, ma un invito utile per creare il giusto clima di partecipazione diffusa.

L’adesione ufficiale delle attività commerciali cittadine andrà a prevedere una donazione all’AIL (associazione italiana leucemie e mielomi) sezione di Alessandria-Asti. Gadget ufficiale dell’evento, inoltre, saranno le mollette artigianali create da Giulia Cantù, amica, da sempre, del Capodanno Alessandrino. Le offerte raccolte dalla loro vendita saranno anch’esse destinate all’AIL.

“Il Capodanno Alessandrino è un festa originale che si porta dietro senso di appartenenza e voglia di mettersi in gioco. Potremmo dire che sia uno degli eventi cittadini che caratterizzano di più il nostro territorio – afferma il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante – Tagliare il traguardo delle ventuno edizioni è una enorme soddisfazione e ci fa capire che questa, ormai, è una tradizione locale da supportare e far crescere”.

“I gestori dei locali, i commercianti e gli esercenti si dimostrano ancora una volta un’ossatura fondamentale per la città. L’aver fatto nascere, tanti anni fa, una festa sentita e partecipata come questa è una prova di energia eccezionale – afferma il vicesindaco e assessore al Commercio e al Marketing Territoriale Giovanni Barosini – Come amministrazione abbiamo il dovere di aiutare eventi come questo”.

“Mio padre diceva che i gatti hanno la fortuna di giocare per tutta la loro vita, per noi umani è più difficile tenere fede a questa parte importante della nostra natura ma, con un po’ di impegno, ci si può provare – racconta Monica Moccagatta, fondatrice del Capodanno Alessandrino – Credo che il Capodanno vada a rispondere a questa esigenza, cioè a quella di coinvolgere, unire e far tornare a giocare le persone”.

Musei e aperture straordinarie

Moroni 31. Inaugurazione della mostra – Palazzo Cuttica – via Parma n.1 – ore 18.30

La mostra resterà aperta fino alle ore 23.30.

E poi il sabato e la domenica fino al 29 settembre – dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Sale d’arte – via Niccolò Machiavelli n.13

Oltre alle collezioni sarà possibile visitare l’esposizione dedicata al noto fotografo italiano Gianni Berengo Gardin intitolata “Cose mai viste”.

Orario d’apertura: dalle ore 15.00 alle ore 23.30

Museo etnografico “C’era una volta” – piazza della Gambarina n.1

Dalle ore 17.00 alle 20.00 – Maratona di interviste con nove ospiti, impegnati in diversi ambiti dalla politica allo sport, dalla sanità allo spettacolo, che si racconteranno al pubblico partendo dal tema comune “Io e la città”.

Il museo resterà aperto fino alle ore 23.00.

Palatium Vetus – piazza della Libertà n.28

Visita al Palazzo e alle mostre “PietroFrancesco Guala. I ritratti degli Scarampi provenienti dal Castello di Camino” e “L’arte Sacra. Esposizione di paramenti e oggetti liturgici”

Orario d’apertura: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00

Convivialità e impegno

Gioca Dona Ricerca – Gioco solidale e itinerante per sostenere le attività di ricerca condotte dal DAIRI all’interno dell’Ospedale di Alessandria.

via San Lorenzo e piazza Marconi – Inizio dei giochi alle ore 17.30

Ratafià – via Lodi 19

Ratafià è la ristoria sociale di Labì, una cooperativa sociale di tipo B che vuole restituire la giusta attenzione alla persona attraverso il lavoro impiegando lavoratori che appartengono a categorie svantaggiate. In occasione del Capodanno Alessandrino, oltre a presentare una proposta gastronomica per riscoprire le emozioni legate ai piatti dell’infanzia, i bambini sotto i 10 anni non pagheranno ed avranno un menù dedicato.

via Dante Experience – Tra passato e futuro

Per tutta la serata drink and food, dj set, shopping, raduno di Vespe e Harley Davidson e musica dal vivo. Inoltre dinosauri gonfiabili e illuminati alti fino a 14 metri.

Eventi Correlati

Domenica 1° settembre – piazza Santa Maria di Castello – ore 21.00

Aldo Ascolese & Beggar’s Farm – Tributo a De André & PFM

Concerto promosso dall’Amministrazione comunale di Alessandria, con ANTEAS e PROGETTO MUSICA.

Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà raccolto da ANTEAS ed utilizzato per l’acquisto dei un’ambulanza da donare alle popolazioni dell’Ucraina