Via agli eventi sabato 13 luglio con il concerto gratuito dedicato al mondo dei film “Musica dalla fabbrica dei sogni” del Gruppo Cameristico Alchimea

Si aprirà sabato 13 luglio con il concerto dedicato alle suggestioni del cinema “Musica dalla fabbrica dei sogni” la stagione di eventi estivi del Comune di Villa Faraldi. Protagonista alle 21.30 sul sagrato della chiesa di San Lorenzo sarà il Gruppo Cameristico Alchimea, per una serata dedicata al mondo dei film. Danilo Putrino al flauto, Stella Aurora Mattea al violino, Fabrice De Donatis al violoncello, Sara Terzano all’arpa e Roberto Mattea alle percussioni presenteranno un ricco repertorio di colonne sonore con pagine di Ennio Morricone, Nino Rota, Rondò Veneziano, James Horner, Marc Lanjean, Fred Buscaglione, Charlie Chaplin, John Williams e Astor Piazzolla, per poi tornare al barocco con G.F. Haendel e chiudere con la colonna sonora di Alchimea scritta da Sara Terzano. Dalla classica al tango, dal film muto alle saghe contemporanee, il concerto sarà un viaggio musicale nel mondo del cinema ricco di emozioni e colori.

L’evento richiama il concerto realizzato dieci anni fa in occasione della XXXI edizione del Festival Internazionale di Villa Faraldi, sempre a cura di Alchimea, che vide nascere la Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi alla presenza di Andrea Manco, Primo Flauto del Teatro Alla Scala di Milano. Il concerto del 13 luglio sarà quindi la prima nota di una lunga estate di eventi che animeranno il territorio nel segno della musica, tra laboratori, percorsi d’arte e la IX Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi.

Il concerto e il calendario di iniziative, organizzate in collaborazione con l’Associazione torinese Alchimea, rientrano nell’ambito del PNRR M1C2 Investimento 2,1 Attrattività dei Borghi e sono finanziate dall’Unione europea – Next Generation EU.

«Il sostegno ricevuto dalla vittoria del bando Borghi con Cervo e Diano Arentino, e l’avvio del progetto Cultura Open Hub di cui questi eventi fanno parte, consentono a Villa Faraldi di tornare protagonista dell’offerta culturale estiva nella riviera di ponente grazie a un calendario vivace che intreccia musica, arte, cultura e paesaggio – sono le parole del sindaco di Villa Faraldi Stefano Damonte – eventi estivi di qualità come quelli che proponiamo per la stagione 2024 ci consentono di rilanciare un turismo culturale positivo per l’economia locale e il territorio, che in questi ultimi anni ha rischiato di spegnersi. Invitiamo tutti a partecipare, approfittando dell’offerta artistica e scoprendo al contempo i tanti volti di un territorio immerso in un paesaggio unico, tra Villa, le sue frazioni e le tante personalità che nel corso del tempo hanno scelto questi luoghi per la loro bellezza e per la capacità di ispirare».

Dal 24 al 30 luglio si svolgerà tra Riva Faraldi, Villa Faraldi e Tovo la IX Masterclass Del Festival Internazionale di Villa Faraldi, opportunità per giovani arpisti, suonatori di dulcimer e musicisti di approfondire il proprio percorso come solisti e in ensemble. Sarà una masterclass cosmopolita che vedrà protagonista come docente, oltre all’arpista Sara Terzano, alla guida della Masterclass dalla prima edizione del 2014, anche – in prima assoluta – la virtuosa di Mountain Dulcimer Jessica Comeau proveniente dalla Florida. Modulo di adesione e regolamento sono su www.alchimea.it

Come da tradizione, la masterclass prevede anche concerti aperti al pubblico. Profuma di Mediterraneo e oceano il concerto d’apertura di giovedì 25 luglio a Riva Faraldi nella Chiesa della Trasfigurazione (ore 21.30): il suono dell’arpa di Sara Terzano amalgamato a quello del dulcimer di Jessica Comeau condurrà alla scoperta di un inedito duo in un percorso dalla musica classica al folk attraverso le affinità e le differenze di due affascinanti strumenti che evocheranno storie, costumi e leggende dall’Europa all’America.

Cuore della Masterclass è il concerto degli allievi e dei docenti dal titolo “Armonie d’Estate” in scena a Villa Faraldi sabato 27 luglio alle ore 21.30 nella Chiesa di San Lorenzo. I musicisti si confronteranno con un programma che alternerà i brani solistici perfezionati durante il corso e repertorio in ensemble. A chiusura della serata è previsto il consueto itinerario notturno verso l’Oratorio di Santa Caterina che fu l’Atelier dell’artista norvegese Fritz Røed.

Domenica 28 luglio l’esperienza si chiuderà con la tradizionale promenade “Note di Paesaggio”, esplorazione-concerti all’ora del tramonto con i docenti e gli allievi della Masterclass. Partenza alle 20.00 dalla Piazza della Chiesa di Tovetto per un percorso pittorico che si snoderà tra i carruggi e gli ulivi, a cura dell’artista milanese Gabriele Poli. Anteprima delle ore 19.00 a Tovetto con il workshop libero di dulcimer e arpa per adulti e bambini.

Giovedì 8 agosto, infine, “Strade di pietra: sui sentieri del borgo dell’arte” sarà l’evento conclusivo del percorso musicale e artistico estivo: dalle 19.00 alle 23.00 tra Tovo e Tovetto sono in programma performance artistiche a cura di Alchimea e concerti che affiancheranno la presentazione ufficiale del progetto dedicato ai sentieri artistici della Valle dei Faraldi. Non mancheranno assaggi enogastronomici per assaporare i prodotti del territorio.

L’ingresso a tutti agli eventi è libero e gratuito, in caso di maltempo il concerto di sabato 13 luglio sarà ospitato all’interno della Chiesa di San Lorenzo attigua alla piazza. Informazioni: al 3474585836 (anche WhatsApp).

Il gruppo cameristico Alchimea

Il Gruppo Cameristico Alchimea nasce a Torino nel 2001 con l’intento di riunire musicisti di formazione classica dallo spirito innovativo e aperto alla ricerca di nuove contaminazioni e con il desiderio di suonare repertori dal carattere diverso. I componenti, attivi nella scena internazionale come solisti e membri di spicco di formazioni cameristiche e orchestrali, si sono brillantemente diplomati nei principali Conservatori di musica italiani e perfezionati nelle più prestigiose accademie europee (Accademia dell’Orchestra Filarmonica della Scala, Musik Akademie Der Stadt Basel, Accademia “Walter Stauffer” di Cremona, Ecole Normale de Musique “A. Cortot” di Parigi, corsi di perfezionamento orchestrale di Salisburgo dei Wiener Philarmoniker, Conservatorio Superiore di Ginevra…).

Il Gruppo è Ensemble Residente della Rassegna Concertistica “Musica: Magia dei Luoghi”, itinerario tra Musica, Arte e Architettura partito dal Centro Storico di Torino per espandersi in territori sempre più vasti e del Festival Internazionale di Villa Faraldi dalla XXX Edizione. Nel 2009 è stato pubblicato il CD dal titolo “La Loggia delle Fate” con musiche d’ispirazione celtica e brani inediti composti per l’Ensemble in occasione della Prima Edizione 2008 della Rassegna Concertistica “Musica: Magia dei Luoghi”, presentato in diretta su RADIO RAI Suite. Dal 2020 è anche ensemble di riferimento dell’“Atelier della Musica e delle Arti di Alchimea”, contenitore culturale Online che ha permesso all’Associazione Culturale Musicale Alchimea di proseguire la sua attività nel periodo segnato dal “Covid 19”e tutt’ora utilizzato per eventi sul Web.

Il Gruppo Cameristico Alchimea si propone con formazioni che vanno dal trio all’orchestra da camera presentando programmi che spaziano dalla musica antica e barocca al Romanticismo, dalla musica francese e italiana tra Ottocento e Novecento alle composizioni contemporanee, dal Jazz al Rock dalle atmosfere celtiche e occitane al Tango e alla musica sudamericana approfondendo sempre con dedizione sia l’aspetto espressivo sia il contenuto tecnico dei brani interpretati. L’anima di questo progetto è riscoprire la gioia di suonare insieme senza porsi vincoli formali e limiti stilistici, giocando con il carattere universale del linguaggio musicale.

Info su www.alchimea.it