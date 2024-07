È notizia recente quella del nuovo impegno discografico che vedrà, prima del finire dell’estate, l’ensemble barocco L’Archicembalo, fondato dagli alessandrini Daniela Demicheli e Marcello Bianchi, registrare l’integrale dei Concerti Grossi Op. 2 e 3 del Maestro Lucchese Francesco Xaverio Geminiani per l’editrice olandese Brilliant Classics.

È perciò particolarmente attesa l’anteprima che L’Archicembalo offrirà alla nostra Città nell’ambito del XV Festival Internazionale ” Alessandria Barocca e non solo…” con il concerto dal titolo “Lo spirto guerrier ch’entro mi rugge” che si terrà Sabato 13 luglio alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo.

La citazione foscoliana da cui il titolo dell’evento, rende appieno l’immagine della personalità del carismatico Francesco Xaverio, definito dai biografi e da alcuni compositori coevi come straordinario violinista, eccentrico, vivace, irascibile, appassionato e furibondo.

L’ Archicembalo presenterà in uno degli edifici storici più antichi della nostra città, sei tra i più bei concerti del compositore, per celebrare una delle figure chiave nella storia della musica barocca, riconosciuta non solo per l’eccezionale talento violinistico, ma anche per le innovazioni apportate nello stile compositivo dell’epoca e per le doti di didatta e teorico della musica.

Il concerto, in co-produzione con il Comune di Alessandria, sarà ad ingresso libero senza necessità di prenotazione.

Il XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” gode del sostegno delle Fondazioni CRA e CRT, del Comune di Alessandria, di ASM Costruire insieme, dalla Diocesi di Tortona e di alcuni sponsor privati.