Domenica 7 luglio nella XIV Domenica del Tempo Ordinario il Vescovo di Tortona Monsignor Guido Marini si è recato presso la Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Gremiasco per incontrare i fedeli e celebrare la Santa Messa domenicale.

Ad accoglierlo all ingresso della Chiesa l Amministratore Parrocchiale Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti, e il neo Sindaco Germano Nuvione con tutta l Amministrazione Comunale al completo.

All inizio della Celebrazione alcuni bambini del paese hanno salutato il Vescovo che ha gradito molto anche il dono fatto a nome di tutti i parrocchiani da due giovani del paese di una targa in argento raffigurante un antica e preziosa fotografia del paese ed un augurio di benvenuto per la prima volta in questa comunità dell Alta Val Curone.

Sono stati ricordati inoltre durante la Celebrazione Eucaristica Don Luigi Bernini per tanti anni Parroco di questa comunità e musicista e Monsignor Angelo Bassi, insignito Giusto tra le nazioni per aver salvato alcune famiglie ebree durante il conflitto mondiale! Al termine il Vescovo Marini, dopo essersi complimentato con il Coro Parrocchiale diretto dalla Maestra Fernanda Borassi, si è intrattenuto con tutti i presenti per un momento conviviale organizzato dalla collaborazione di Parrocchia, Comune e Pro Loco, presso la biblioteca comunale e il Giardino dei Giusti antistante la Chiesa Parrocchiale.