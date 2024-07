Si invia in allegato il comunicato stampa riguardante la campagna di sensibilizzazione sul tema della frequentazione in sicurezza dei corsi d’acqua, soprattutto nel periodo estivo, attraverso la messa a disposizione di due Avvisi in più lingue, uno dedicato al fiume Po e uno ai fiumi in generale, liberamente riproducibili e diffondibili da parte di enti locali e soggetti del territorio, che potete visualizzare e scaricare al link: https://www.agenziapo.it/content/frequentare-i-fiumi-sicurezza-una-campagna-di-sensibilizzazione

Nell’auspicio che anche gli organi di informazione possano dare un prezioso contributo alla circolazione di informazioni di servizio utili alla popolazione, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.

Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo