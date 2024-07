Al via la dodicesima edizione dell’iniziativa “Il mare per tutti”, un’escursione in mare a favore delle Persone con disabilità, programmata per domenica 7 luglio 2024.

L’evento è promosso dall’Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica Stella Maris, in collaborazione con l’Assessorato alla Comunità Solidale del Comune di Imperia e le Associazioni/Enti di Volontariato dell’area disabilità, grazie al contributo dalla Credit Agricole.

Durante l’evento, i partecipanti potranno godere di un’uscita in mare nelle acque antistanti la città di Imperia, con la possibilità di praticare la pesca e rilasciare il pescato, promuovendo così un’attività sportiva che rispetti e preservi l’ambiente marino.

I membri dell’Associazione Stella Maris metteranno a disposizione le proprie imbarcazioni per accompagnare i partecipanti in mare. Il programma includerà l’imbarco alle ore 8.00 presso la Marina di Porto Maurizio, il trasferimento al luogo dell’escursione, l’attività di pesca della durata di circa tre ore e il rientro previsto per le ore 12. A seguire, si terrà la cerimonia di premiazione e il pranzo offerto dall’Associazione Stella Maris presso la pizzeria/ristorante “La Ribotta”.

“Il Comune di Imperia collabora con entusiasmo con l’Associazione di Pesca Stella Maris per offrire momenti di svago alle Persone con disabilità. Considerato il grande successo delle edizioni precedenti e le aspettative positive di tutte le Persone con disabilità che partecipano regolarmente all’evento, anche quest’anno il Consiglio Direttivo dell’Associazione, che ringrazio calorosamente, coinvolge i propri soci nell’organizzazione dell’iniziativa, mettendo a disposizione dei partecipanti numerose imbarcazioni e la loro consolidata esperienza marinaresca”, commenta l’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo