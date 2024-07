Si avvia alla conclusione il primo lotto di interventi di riqualificazione dell’edificio Polivalente, l’Antico Palazzo Comunale di Porto Maurizio.

I lavori, finanziati con risorse PNRR dal Ministero dell’Interno per un totale di 995 mila euro, hanno visto la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’esterno. Un’accurata pulizia delle facciate con l’eliminazione degli strati incoerenti e distaccati e la ricostruzione delle parti mancanti. Anche il tetto è stato restaurato e adeguato termicamente, così come i serramenti. Gli ultimi piccoli interventi di restauro e recupero saranno realizzati nei prossimi giorni non appena le condizioni climatiche saranno favorevoli. Il secondo lotto d’interventi, che riguarderà gli interni dell’edificio, è invece in fase di progettazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Il riqualificato Polivalente farà da sfondo allo spettacolo “All that Musical”, in programma domenica 7 luglio alle ore 21.30. L’evento, offerto dall’Amministrazione Comunale, vedrà gli artisti della Compagna BIT di RG Spettacoli esibirsi in un viaggio musicale che inizierà con le note di “Moulin Rouge”, seguita da “Cabaret” e “Chicago”. Un cambio di luci condurrà il pubblico negli anni ’70, rievocando “La febbre del sabato sera” e concludendo infine con le atmosfere rock and roll di “Grease”. Lo spettacolo è ad accesso libero e gratuito, con la presenza di posti a sedere.

“È il sesto intervento del Piano “Recovery Imperia” che portiamo a conclusione, tutti ampiamente in anticipo rispetto alle scadenze previste dai finanziamenti PNRR. Un altro luogo messo in sicurezza e rigenerato, che si mostra nuovamente con i colori che presentava in origine, così come successo con la facciata del Teatro Cavour. Un edificio importante di questa città, anche per la sua storia, che troverà presto un nuovo utilizzo a servizio dei cittadini con i lavori di sistemazione che realizzeremo al suo interno. Il musical di domenica sarà dunque l’occasione anche per apprezzare il recupero eseguito sul Palazzo, oltre che per vivere Piazza Duomo in modo diverso rispetto al solito, senza auto e con tanta buona musica e divertimento”, commenta il sindaco Claudio Scajola.