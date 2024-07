Si è svolto ieri, martedì 30 luglio, il Consiglio Comunale di Tortona e già dalle prime decisioni si capisce perché La Giunta Chiodi ha fatto man bassa di voti, visto che la minoranza (PD + altri) alle prime delibere importanti ha subito votato contro, e non si capisce proprio il motivo visto che si trattava di approvare una delibera che stanziava 300 mila euro per aggiustare le strade e altri interventi a favore dei cittadini. Naturalmente la delibera è passata coi voti della maggioranza ma proprio non si capisce perché la Sinistra abbia adottato già da subito questo atteggiamento e invece che lavorare insieme per migliorare la città ha subito detto no a lavori importanti. Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è successo. Forse la Sinistra potrà giustificare questa decisione con varie motivazioni ma a nostro avviso non esistono motivi validi per dire NO a un’Amministrazione che fa il possibile per migliorare la città.

COSA SERVE FARSI ELEGGERE IN CONSIGLIO SE POI ALLA PRIMA DELIBERA DOVE SI STANZIANO SOLDI ANCHE PER AGGIUSTARE DUE PALESTRE E UN CAMPO DI CALCIO SI DICE SUBITO NO?

Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è successo. Il Sindaco Federico Chiodi ha illustrato la delibera per un debito fuori bilancio dovuto ad una sentenza del Giudice di pace che condanna il Comune al pagamento di 1.138 euro di risarcimento a seguito del danneggiamento di un veicolo privato su strada comunale. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Il Sindaco e il Vicesindaco con delega al bilancio Daniele Calore hanno poi illustrato le variazioni al bilancio di previsione: le principali riguardano l’impiego di ulteriori 800 mila euro derivati dall’avanzo di amministrazione ereditato dalla precedente Giunta. In particolare è stato deciso di utilizzare 300 mila euro per proseguire nell’asfaltatura delle strade, potenziando ulteriormente le risorse a disposizione del piano strade e marciapiedi sul quale già aveva investito la passata amministrazione. Vengono inoltre incrementati i capitoli dedicati alle manutenzioni ordinarie, sempre per le strade con ulteriori 68 mila euro, per l’illuminazione pubblica (35 mila), per il verde (18 mila) e poi 13 mila per le “piccole manutenzioni”. Come anticipato anche in campagna elettorale è stato istituito un capitolo a bilancio dedicato esclusivamente agli interventi manutentivi nelle frazioni, al momento finanziato con 20 mila euro ma che sarà ovviamente incrementato con il prossimo bilancio di previsione. Per le opere pubbliche saranno investiti 132 mila euro per la messa in sicurezza del cavalcavia sulla sp 10 (il cosiddetto cavalcavia “Liebig”), mentre 218 mila euro finanzieranno interventi sull’impiantistica sportiva (in particolare l’efficientamento energetico delle palestre “Bianca” e la “Codevilla” all’interno del palazzetto dello sport, oltre a interventi al campo da calcio “Cosola”). Altri 40 mila euro serviranno a rinnovare, con l’allestimento di un apposito palco, la sala polifunzionale “Don Remotti” che si intende utilizzare maggiormente nel prossimo futuro anche come sede di spettacoli e convegni; 30 mila euro per progetti di promozione turistica e 30 mila per progetti che coinvolgeranno gli istituti civici culturali, mentre 10 mila euro serviranno per lavori alla Biblioteca Civica.

La delibera sulla verifica degli equilibri di bilancio è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza e malgrado tutti questi interventi contraria è stata l’opposizione.