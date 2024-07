È stato presentato questa mattina un importante intervento di rimozione dell’amianto da edifici di proprietà di Arte Imperia nel Comune di Ventimiglia.

Gli stabili interessati sono due, entrambi in via Caduti del lavoro rispettivamente ai civici 24-26-28 e 30-32-34-36. In totale verranno stanziati 472mila euro dalla Regione Liguria e coinvolti 30 alloggi.

“Un lavoro atteso da anni che libererà dall’amianto 30 alloggi – sottolinea l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Un intervento con tempi certi e risorse significative, 472mila euro, con l’obiettivo di rendere gli edifici di edilizia residenziale pubblica sempre più confortevoli e all’avanguardia per le famiglie che li abitano. Dal 2017 a oggi sono circa 150 gli appartamenti che hanno subito o subiranno, come quelli di via Caduti del lavoro, la rimozione del materiale suddetto. Quest’opera si unisce al maxiprogetto di via Gallardi che porterà alla ristrutturazione totale di due palazzine, per un totale di 59 alloggi. Anche questo cantiere sta procedendo in maniera spedita e sarà certamente concluso entro l’anno. Abbiamo inoltre provveduto all’acquisto di 16 nuovi alloggi sul territorio comunale e ne compreremo altri 11 per un totale di circa 3 milioni di euro. In totale negli ultimi due anni la Regione Liguria ha quindi investito, nella sola città di Ventimiglia, oltre 8,5 milioni di euro per l’edilizia residenziale. Una cifra senza precedenti che testimonia la grande attenzione riservata alla città di confine”.

L’intervento in via Caduti del lavoro è già stato appaltato e inizierà i primi giorni di settembre per concludersi entro il 2024. Nel dettaglio verrà rimosso e smaltito il cemento-amianto presente e realizzata una nuova copertura in pannelli di lamiera grecata coibentata. Verranno inoltre fatte le impermeabilizzazioni laddove necessario e installate le nuove lattoniere a completamento della copertura. Quest’opera, come detto, si aggiunge a quella in corso in via Gallardi 89 e 91 da settembre del 2023. Cinque i milioni di euro di investimento, su fondi Pnrr, per realizzare un restyling totale dei due stabili che sarà terminato entro dicembre. Per quanto riguarda il civico numero 89 sono già state completate due facciate con miglioramento sismico, cappotto termico e ritinteggiatura oltre alla sostituzione di tutte le caldaie e dei serramenti. Il civico 91 ha subito, al momento, lo stesso tipo di intervento una facciata, sono state sostituite buona parte delle caldaie e tutti i serramenti.

“Fa piacere ottenere questo importante riconoscimento da parte di Regione Liguria e Arte perché, proprio su questo tema, la nostra Amministrazione si è impegnata con i residenti di via Caduti del lavoro che non devono più convivere, loro come ogni altro nostro concittadino, con problemi di amianto ad alto rischio per la salute pubblica – evidenzia il sindaco Flavio Di Muro-. Questo impegno verso i nostri concittadini dimostra che la filiera istituzionale venutasi a creare porta ottimi risultati: spero che questa filiera nel prossimo futuro venga non solo confermata, ma ulteriormente rinsaldata. Ricordo inoltre che il finanziamento più importante in termini di edilizia residenziale pubblica del Pnrr nella nostra provincia è ricaduto proprio su Ventimiglia, su cui si stanno ultimando i lavori delle case popolari dei “Frati Maristi” dimostrando un’attenzione, da parte di tutti gli enti coinvolti, verso la fascia di popolazione più bisognosa”.

“La rimozione dell’amianto è una delle priorità di Arte Imperia. Grazie alla regia e alle risorse stanziate da Regione Liguria in questi anni siamo riusciti a portare a compimento diversi interventi significativi – aggiunge l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini -. Quello in via Caduti del lavoro è certamente uno di questi. A settembre inizieremo con i lavori ed entro dicembre li avremo terminati così come succederà in via Gallardi. Opere tanto attese quanto importanti per riqualificare il nostro patrimonio edilizio che, negli ultimi anni, ha potuto contare su cospicui investimenti. Proseguiremo a lavorare per eliminare definitivamente l’amianto da tutte le abitazioni di edilizia residenziale pubblica della provincia di Imperia e, in generale, per avere alloggi sempre più efficienti”.

