Lungo il tracciato della vecchia ferrovia è stato aperto un nuovo passaggio pedonale, che offre ai cittadini e ai visitatori un comodo collegamento tra via Saponiera e via dei Garofani. Questo nuovo varco (in via di completamento ma già utilizzabile) migliora l’accessibilità e la mobilità pedonale nella zona, permettendo una maggiore facilità di spostamento tra le due vie. L’apertura del passaggio rappresenta inoltre un significativo passo avanti nell’incremento dell’efficienza della rete pedonale della città, favorendo una migliore fruibilità del territorio urbano, come previsto dal ben più ampio progetto della Ciclovia tirrenica.

Nel frattempo è stato chiuso il varco di piazza Costituzione, realizzato per facilitare la circolazione durante i lavori di manutenzione della rete idrica gestiti da Rivieracqua, precisamente all’incrocio con via Campodonico. Con la conclusione dei lavori, il varco è stato chiuso per consentire il ripristino delle normali condizioni stradali e per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

Le autorità cittadine raccomandano a tutti di prestare attenzione alle nuove disposizioni e di rispettare la segnaletica stradale, in particolare nelle zone interessate dai cantieri che stanno ridisegnando la cittadina.