Ieri sera, il Molo delle Tartarughe di Diano Marina è stato il suggestivo scenario del Galà “30 Minuti di Bellezza”, evento organizzato da Gestioni Municipali con il patrocinio del Comune di Diano Marina. La serata ha saputo coniugare moda, musica e beneficenza grazie al format ideato e condotto da Carmine Esposito, con la collaborazione di Ilaria Decaro.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di grandi artisti che hanno animato la serata con le loro esibizioni. Sul palco si sono infatti alternati LDA, Federica Carta, Enrico Nigiotti, Wax, Cioffi, Kimono, Fresh ‘N’ Clean, Sasa e Dr Myine (nome d’arte di Carmine Esposito). La varietà degli artisti ha garantito uno spettacolo ricco e variegato, capace di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

LDA ha incantato con la sua voce potente, mentre Federica Carta ha emozionato il pubblico con le sue ballate pop. Enrico Nigiotti ha portato la sua poetica musicale, Wax ha infiammato la platea con la sua energia e Cioffi ha sorpreso con il suo talento eclettico. Kimono, Fresh ‘N’ Clean e Sasa hanno aggiunto un tocco di freschezza e novità, mentre Dr Myine ha concluso la serata con una performance coinvolgente.

Il Galà ha avuto anche un’importante finalità benefica. Durante la serata, è stato donato un defibrillatore al Comune di Diano Marina, un gesto significativo che contribuisce al progetto “Città Cardioprotetta”. Questa iniziativa mira a rendere la città più sicura e pronta a intervenire in caso di emergenze cardiache, un obiettivo nobile che ha trovato grande apprezzamento tra i presenti.

“30 Minuti di Bellezza si conferma un appuntamento imperdibile nel calendario degli eventi di Diano Marina” ha dichiarato il Sindaco, Cristiano Za Garibladi. “Un bell’esempio di come moda, musica e intrattenimento possano contribuire a iniziative significative per la comunità, come il progetto Città Cardioprotetta”.