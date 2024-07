Nella mattinata di ieri la Sala Operativa della Guardia Costiera di Imperia veniva allertata tramite il numero per le emergenze in mare 1530 da un segnalante, il quale avvertiva di vedere un bagnante in presunta difficoltà a circa 500 metri dalla costa al traverso della località di Cipressa. Nell’immediato la sala operativa allertava la dipendente M/V CP882, che già impegnata in attività di vigilanza, dirigeva sul posto. Intercettata la persona in difficoltà, la quale aveva ricevuto in un primo momento assistenza da parte di un bagnante con il proprio sup, l’equipaggio accertava le evidenti difficoltà respiratorie della persona che presumibilmente aveva accusato un principio di annegamento e procedeva nell’immediato a trasportarla presso il porto di San Lorenzo al Mare, dove in attesa vi era personale sanitario del servizio 118 precedentemente allertato dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Imperia. La persona soggetta allo spiacevole evento, veniva presa in consegna dal personale medico sanitario e trasportata presso l’ospedale di Imperia.

