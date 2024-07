Questa mattina, negli uffici della Caserma “Somaschini”, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, ha consegnato nove onorificenze di anzianità al servizio militare ad altrettanti militari in servizio presso il Comando Provinciale di Imperia.

L’onorificenza più prestigiosa è stata la Croce d’oro con stelletta di Anzianità per quarant’anni di servizio militare conferita al Luogotenente C. S. Giuseppe Panetta, in congedo da qualche mese e già Comandante della Stazione di Triora e poi in servizio presso la Sezione Operazioni e Logistica del Comando Provinciale di Imperia.

La Croce d’oro per venticinque anni di servizio militare è stata invece conferita ai seguenti militari:

Maresciallo Maggiore Massimo Ganzini, in servizio alla Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo;

Maresciallo Maggiore Massimo Vuolo, Comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo;

Maresciallo Ordinario Fabiano Di Sipio, Addetto alla Stazione di Imperia;

Brigadiere Capo Ivan Balocco, in servizio al Centro di Cooperazione di Polizia di Ventimiglia;

La Croce d’argento con stelletta per venticinque anni servizio militare è stata conferita all’Appuntato Scelto Q.S. Luca Paradisi, in servizio alla Sezione Amministrativa del Comando Provinciale di Imperia.

Infine, la Croce d’argento per sedici anni di servizio militare è stata conferita al Maggiore Saverio Cappelluti, Comandante della Compagnia di Bordighera, al Maresciallo Capo Daniele La Sacra, Comandante della Stazione di Ospedaletti, al Maresciallo Capo Jorik Moccia, in servizio alla Stazione di Bordighera.

Durante la cerimonia, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ricordare che le Croci di anzianità sono onorificenze che vengono conferite a quei militari che senza demerito hanno prestato servizio nelle Forze Armate.

Per il periodo di servizio utile ai fini del rilascio della Croce si computa dal primo giorno di incorporamento.

Nella circostanza il Comandante Provinciale ha anche colto l’occasione per dare il benvenuto in Provincia a due Marescialli dell’11° Corso triennale, il Maresciallo Andrea Bureddu e il Maresciallo Milena Prisca, appena giunti al termine dei tre anni di percorso formativo e assegnati rispettivamente alle Stazioni di Ventimiglia e Diano Marina.