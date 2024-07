Si è tenuta ieri, giovedì 4 luglio, presso il Cortile dell’Annunziata a Tortona, la conferenza stampa di anteprima della stagione di prosa 2024-25 del Teatro Civico di Tortona, presentata dall’Assessore alla Cultura Fabio Morreale e dal Direttore di Piemonte dal Vivo, Matteo Negrin.

Tortona si prepara ad accogliere un nuovo cartellone di spettacoli dal vivo per la stagione 2024/’25.

Grazie all’impegno del Comune, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il

sostegno della Cassa di Risparmio di Tortona, l’elegante cornice neoclassica del Teatro Civico ospiterà

una ricca e variegata kermesse teatrale, tingendosi dei colori della prosa e della danza. La

collaborazione con l’Associazione Peppino Sarina per la programmazione rivolta alle famiglie e con la

compagnia Coltelleria Einstein per la rassegna di teatro-scuola verrà rinnovata anche quest’anno.

La stagione sarà presentata ufficialmente a settembre, in concomitanza con la riapertura delle

vendite degli abbonamenti. Tra le prime anticipazioni, l’inaugurazione avverrà giovedì 31 ottobre con

lo spettacolo Ciarlatani, protagonista Silvio Orlando. Venerdì 15 novembre, il palcoscenico del Teatro

Civico ospiterà Trappola Per Topi di Agatha Christie, con un cast d’eccezione che include Ettore Bassi,

Claudia Campagnola e Dario Merlini.

Sabato 30 novembre, nell’ambito della rassegna diffusa di danza contemporanea We Speak Dance

ideata da Piemonte dal Vivo, andrà in scena Les nuits barbares ou les premiers matins du monde, una

coreografia di Hervé Koubi, accompagnata dalle musiche di Mozart, Fauré, Wagner e brani

tradizionali algerini. Mercoledì 11 dicembre sarà la volta de Il giardino dei ciliegi di Anton Čechov, per

la regia di Leonardo Lidi.

Dopo le vacanze natalizie, la programmazione riprenderà con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti in

Vicini di Casa. Arturo Cirillo presenterà il suo Don Giovanni, mentre Paolo Calabresi porterà sul palco

l’adattamento teatrale di Perfetti Sconosciuti, commedia cinematografica che esplora temi di

amicizia, amore e tradimento. Tra gli altri nomi in cartellone, figurano Davide Enia, Maria Paiato, Eva

Robin’s ed Elio, che a febbraio sarà protagonista, insieme ai suoi musicisti, dell’unico spettacolo fuori

abbonamento Quando un musicista ride.

«Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con il Teatro Civico di Tortona. Piemonte dal

Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l’offerta

culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione

di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno

nel promuovere la cultura teatrale e nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per

l’espressione artistica e l’inclusione culturale», dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Vi aspettiamo per una stagione ricca di emozioni e spettacoli imperdibili al Teatro Civico di Tortona.

Tutti i dettagli e le modalità di abbonamento saranno disponibili a settembre.

INFO www.piemontedalvivo.i