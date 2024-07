Tortona è una delle poche zone in Italia (le altre sono in Umbria) dove nascono i tre tipi di tartufo esistenti: il nero, il bianco e lo scorzone. Quest’ultimo è quello cosiddetto “estivo” ma non ricordiamo manifestazioni specifiche di un certo livello organizzate in passato nel Tortonese per valorizzare questo tubero. Doveva arrivare Enrico Bellingeri, nuovo responsabile locale di “Slow Food Tortona” per organizzare qualcosa di nuovo e valorizzare questo prodotto locale di grande qualità.

Lo ha fatto attraverso l’organizzazione di una serata dal titolo “Il tartufo nero Scorzone pregiato Tortonese incontra il Derthona Timorasso” in programma giovedì prossimo 18 luglio alle 19:30 presso l’azienda agricola “La Colombera” di Elisa Semino (nella foto in alto) , viticultrice alla quale si deve, insieme a Walter Massa, Claudio Mariotto, Giacomo Boveri e pochi altri, la rinascita e la valorizzazione del vino Timorasso che sta portando grandi benefici all’economia locale.

La serata si terrà presso l’ azienda agricola “La Colombera” in strada comunale per Tortona alla frazione Vho. Si tratta di una cena completamente con il tartufo scorzone: un menu articolato che potete leggere dettagliatamente nella locandina a fine articolo.

Le prenotazioni si ricevono via email slowfoodterredertona@gmail.com oppure telefonicamente ai seguenti numeri Enrico 333 21 61 006, Giacomo 34880 00 84 53 e Stefano 348 54 28380 costo per i soci Slow Food 40 € e non soci invece pagheranno 45 €

Foto tartufo in alto Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2512805