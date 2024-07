È stata un’assemblea molto partecipata quella che si è svolta ieri sera nella sala conferenze della Biblioteca Civica per parlare della riqualificazione del Parco Castello. A illustrare le modifiche al progetto e lo stato di avanzamento dei lavori erano presenti il Sindaco, Rocchino Muliere, e il Vice Sindaco, Simone Tedeschi, insieme al progettista, l’architetto Manuel De Canal, e al dirigente comunale dei lavori pubblici, architetto Dario Grassi.

Da parte dell’Amministrazione comunale sono state sottolineate le peculiarità dei lavori di riqualificazione, in particolare la significativa riduzione della superfice cementificata, le caratteristiche del cantiere archeologico, le aree gioco per i bambini, i percorsi in terra stabilizzata e il recupero dei vecchi sentieri, la nuova illuminazione pubblica che caratterizzerà il parco, le murature storiche e la torre.

Dopo la presentazione, coadiuvata dalla proiezione di diapositive, si è sviluppato un articolato dibattito, durante il quale i diversi interventi dei cittadini hanno messo in evidenza i lati positivi e negativi del progetto. Sono seguite una serie di repliche per rispondere, anche dal punto di vista tecnico, alle problematiche sollevate.

L’Amministrazione, nel ringraziare i cittadini per la partecipazione, si è detta molto soddisfatta dell’incontro, caratterizzato da un dibattito costruttivo, e ha assicurato il massimo impegno per portare a termine i lavori e restituire alla città un’area verde più accessibile e curata in tutti i suoi aspetti.