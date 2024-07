Il Sindaco di Diano Marina ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea per tre esercizi commerciali a seguito di ripetute violazioni del regolamento comunale di Polizia e decoro urbano. Questo provvedimento segue una serie di controlli effettuati dalla Polizia Locale, mirati a garantire che tutte le attività produttive rispettino le norme relative all’occupazione del suolo pubblico con stender ed espositori.

I titolari di questi negozi erano già stati sanzionati in passato per le stesse irregolarità. Nonostante le multe e gli avvertimenti, non si sono adeguati alle disposizioni previste dal regolamento comunale, continuando a mantenere condotte scorrette. Questa reiterata non conformità ha portato all’inevitabile decisione del Comune di applicare una misura più drastica, ossia la chiusura temporanea degli esercizi.

Il Comune di Diano Marina ricorda a tutti i commercianti che è possibile fare richiesta di utilizzo del suolo pubblico presentando le pratiche tramite il Portale “Impresa in un giorno” disponibile al seguente link https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=D297 . Per garantire una corretta compilazione dell’istanza, si invita a consultare il regolamento di polizia e decoro urbano, in particolare l’articolo 12 bis, accessibile qui https://www.comune.dianomarina.im.it/commercio/suolopubblico/attivita-commercialeartigianale , dove viene specificata anche la documentazione necessaria, come il progetto, le fotografie e le indicazioni specifiche.

“Dispiace dover ricorrere a queste misure,” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Emetto questa ordinanza con amarezza, ma anche con senso del dovere nei confronti di tutti i commercianti che si attengono alle regole, dimostrando anche grande cura del decoro della nostra cittadina. Spero che la chiusura temporanea delle attività in oggetto sia utile ai trasgressori per meglio comprendere l’importanza del rispetto delle norme commerciali e urbanistiche, che sono fondamentali per la sicurezza e il decoro della città”.

La chiusura temporanea dei quattro negozi rappresenta un segnale forte da parte del Comune di Diano Marina, volto a garantire il rispetto delle norme e a preservare il decoro urbano. Le autorità comunali continueranno a vigilare attentamente affinché tutte le attività commerciali operino in conformità con le disposizioni vigenti, a beneficio della comunità, nel rispetto di chi osserva le regole e per la salvaguardia del decoro cittadino.