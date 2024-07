Nonostante i contenitori personali per la raccolta differenziata, i Centri di raccolta e il servizio di ritiro a domicilio per ingombranti e RAEE, purtroppo siamo sempre davanti al triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti per le strade e sui marciapiedi. Un comportamento che definire incivile è riduttivo, e che solleva interrogativi sul senso civico e il rispetto per l’ambiente di chi se ne rende protagonista.

Un problema che danneggia tutti. L’abbandono di rifiuti non solo deturpa il decoro urbano, ma rappresenta un vero e proprio pericolo per la salute e l’ambiente. I rifiuti abbandonati, infatti, attirano insetti e animali selvatici, proliferano batteri e possono rilasciare sostanze nocive nel terreno e nelle falde acquifere.

Ancora una volta ci troviamo a documentare casi come questi, avvenuti nell’ultimo periodo in Piazza Joubert a Basaluzzo, in via Paolo Giacometti a Novi Ligure, in via Umberto Terracini a Novi Ligure, in Via Postumia a Tortona, in via Don Lorenzo Perosi a Serravalle Scrivia, in cui i responsabili sono stati individuati dagli addetti al controllo di Gestione Ambiente S.p.A., che hanno poi trasmesso il verbale di accertamento alla Polizia Municipale per l’avvio della procedura sanzionatoria.

Per qualsiasi dubbio su come differenziare un rifiuto, consultare il Dove lo butto? sul sito www.gestioneambiente.net o sull’App Junker.