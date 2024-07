Appuntamento imperdibile con gli autori Roberto Gagnor e Stefano Zanchi che presenteranno il loro libro “Le Gocce” Roberto Gragnor, sceneggiatore, scrive per Topolino, Bonelli, De Agostini, Disney, è capo-autore di serie per RAI Ragazzi, autore di cortometraggi e co-fondatore di Magical Realist, società di produzione tedesca specializzata in coproduzioni internazionali. Stefano Zanchi, classe ’90, talentuoso illustratore di Imperia, disegna per Topolino dal 2012 ed è uno dei disegnatori più giovani, e apprezzati, dell’iconico fumetto. Da giovanissimo, realizzò alcune opere per la Biblioteca Civica di Imperia. Il libro: Plic, la goccia di pioggia protagonista della storia, separato dai suoi amici dalla “Grande Caduta”, affronterà nel suo viaggio paure e peripezie, tra cui le temibili piogge acide, l’ignoto e la solitudine. Un racconto ricco di significati, divertente e poetico sulle emozioni, il ciclo della vita ed un fondo ecologista, magnificamente illustrato con tenerezza e lirismo. “Fiabe da colorare” è un momento dedicato ai bambini, che disegneranno insieme all’illustratore Stefano Zanchi i personaggi e la loro interpretazione del libro, un momento di divertente crescita. La rassegna organizzata dal Centro Incontro con il patrocinio del Comune, è curata dalla giornalista Viviana Spada con la collaborazione di Antonio Avignone, titolare della libreria “Libri al Mare”. “Fiabe da colorare” prosegue per tutto il mese di agosto, tutti i martedì fino al 27/08, a partire dalle ore 21.

