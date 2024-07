In seguito al trasferimento della Compagnia Carabinieri presso la Caserma “Baronino” in Via Marchino 2, i parcheggi di C.so Giovane Italia e di Via Parodi, un tempo riservati alla Compagnia Carabinieri, sono ora tornati a normali condizioni di sosta.

La vecchia segnaletica verticale, riferita alla riserva non più in vigore, è stata rimossa e quella orizzontale sarà adeguata quanto prima.