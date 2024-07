Il Comune di Diano Marina sta per affrontare un cambiamento significativo nel suo regolamento. Si tratta di una modifica promossa dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra esigenze dei cantieri e necessità delle attività turistico-ricettive. L’aggiornamento normativo rappresenta una risposta concreta alla necessità di armonizzare lo sviluppo urbano con la protezione della stagione turistica, vitale per l’economia locale.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza dei cantieri per lo sviluppo della città, riconoscendo però al contempo la necessità di non penalizzare le attività turistiche: “Il cantiere rappresenta lo sviluppo di un paese” ha affermato, “ma al tempo stesso bisogna comprendere la necessità di fare attività ricettivo-turistico, esigenza che non deve essere penalizzata”.

La proposta del Sindaco, che verrà presto portata in Consiglio Comunale, mira a introdurre una norma che limiti sensibilmente una serie di attività, non solo edilizie, durante la stagione turistica. L’obiettivo è quello di ridurre le attività dei cantieri, sia pubblici che privati, dal 15 giugno al 15 settembre, periodo cruciale per il turismo, limitando il disturbo per i visitatori e gli operatori turistici e garantendo un ambiente più sereno e accogliente durante i mesi estivi. Saranno previste deroghe solo per motivi di utilità pubblica, emergenza o urgenza, che dovranno essere opportunamente rilevati e dimostrati: le eccezioni assicureranno che le necessità critiche della comunità non vengano trascurate.

L’iniziativa del Sindaco è in linea con le priorità del comune di Diano Marina, che da sempre si impegna a sostenere il turismo come pilastro della propria economia. La nuova norma non solo proteggerà l’attrattiva turistica della città, ma contribuirà anche a creare un ambiente più vivibile per residenti e visitatori. “L’Amministrazione rappresenta una comunità dinamica che guarda al futuro con pragmatismo” ha concluso il primo cittadino. “Con questo cambiamento vogliamo proteggere e valorizzare il patrimonio turistico della cittadina, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo necessario per il suo progresso”.