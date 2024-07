Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona n ella giornata di oggi, Lunedì 29 luglio: al mattino a Sarezzano per un incendio di sterpaglie e nel pomeriggio in via XXV aprile a Tortona per prestare soccorso ad una persona in difficoltà che era caduta tra le mura domestiche

Correlati