SABATO 6 LUGLIO

Tortona: alle 21 in piazzetta dell’Annunziata Centro di gravità permanente omaggio reading a Franco Battiato con il Trio Stream of

Tortona: alle 21,30 in piazza Malaspina proiezione del film RUSHMORE, opera seconda dell’acclamato regista Wes Anderson (Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox). Film poco conosciuto dal grande pubblico, nel quale inizia a cristallizarsi il distintivo ed inimitabile stile del cineasta statunitense.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Carbonara Scrivia: presentazione scuola di karate e ginnastica artistica Polisportiva Derthona, gastronomia con focaccine al forno farcite e farinata, musica dal vivo

Casassco alle 18 TERESA, LA SARTA CHE VOLEVA CUCIRE IL FIRMAMENTO il nuovo spettacolo di Casa degli Alfieri con Patrizia Camatel e la regia di Antonio Catalano, un racconto che parla dell’Amore, delle sue trame e dei suoi ricami

Molino dei Torti Apericena di mezza estate dalle ore 18:30 al Garden Bar in piazza Caduti gastronomia con paella di pesce, salumi, prosciutto e melone, bruschette, farinata, gelati, sangria, drink, lounge bar – musica live dj – gradita la prenotazione ai numeri 3394260815 e 3383622214 – organizza la Pro Loco Molinese

DOMENICA 7 LUGLIO

Tortona: dalle 15 alle 19 aprono gratis Casa Barabino con lo studio del pittore Angelo nell’omonina via e la Gipsoteca Luigi Aghemo in via Calcinara

Tortona: alle 21,30 in piazza Malaspina proiezione del film RITORNO AL FUTURO di Robert Zemeckis, film cult degli anni ’80, con un salto nel passato a bordo della mitica DeLorean.

