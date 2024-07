Alcuni cittadini hanno segnalato in questi giorni la presenza di due uomini a Valle San Bartolomeo, frazione di Alessandria, che si sono presentati presso alcune abitazioni qualificandosi come tecnici Amag. L’azienda sottolinea che gli operatori Amag effettuano soltanto letture dei contatori e si presentano sempre con auto aziendale, divisa e tesserino di riconoscimento. Inoltre, non possono richiedere denaro né stipulare contratti.

Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione e a segnalare eventuali episodi sospetti alle forze dell’ordine.

Gruppo Amag