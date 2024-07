Proseguono le iniziative come “Regala un albero” e “AdottiAMO Casale”, volte a creare sinergie tra il Comune e i privati nella gestione del territorio urbano attraverso politiche ambientali orientate alla sostenibilità ecologica e al decoro.

Queste collaborazioni, nate dalla volontà di coniugare le risorse e le competenze del pubblico con quelle del privato, ha già portato a numerosi interventi significativi con realizzazioni fruibili quotidianamente dalla cittadinanza e dai visitatori.

Grazie alla partnership con diversi privati e aziende locali, è stato possibile riqualificare numerosi parchi e giardini pubblici. Questi interventi hanno non solo migliorato l’estetica delle nostre aree verdi, ma hanno anche incrementato la biodiversità e la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. Numerosi alberi sono stati piantumati arricchendo il patrimonio arboreo cittadino grazie a Cosmo, Parentesikuadra, Rivogas, D’Antoni Michele e D’Antoni Danilo, Volpi Milcare & C snc, Soroptimist, Hang Loose srl (Keep Out Bracelets), Riccoboni Holding, MIX srl, Seriana 2000 soc.coop, Kojashi Klodian, Giulia Fuscà, genitori e alunni scuola materna VerdeBlu, Classe V B scuola Martiri Libertà.

Diverse nuove rotonde, inoltre, sono state recentemente allestite migliorando il decoro urbano e rendendo questi spazi, gradevoli oltre che utili alla gestione del flusso del traffico; grazie all’intervento dello Studio Commercialista Prete si è operato sulla rotonda di Corso Manacorda/Via Quintino Sella, il Comune di Coniolo ha contribuito per la realizzazione dell’allestimento della rotonda di Via Luparia/Via Sobrero, Rekord Autoscuola è intervenuta sulla rotonda di Corso Indipendenza/Via Roma, l’Azienda Agricola Maggiore di Gioacchino sulla rotonda di Corso Valentino/Corso Verdi, e in zona Oltreponte una collaborazione a tre tra i vivaisti Leporati e Costanzo, per la fornitura dei fiori con Varallo, per l’allestimento e la manutenzione ha abbellito uno dei punti che accoglie gli automobilisti a Casale Monferrato (Strada Vecchia Vercelli/Strada Vecchia Torino).

“L’alleanza con il settore privato rappresenta una svolta decisiva per il nostro Comune. – ha dichiarato l’Assessore Cecilia Strozzi – Grazie a queste sinergie, siamo in grado di realizzare progetti ambiziosi che altrimenti sarebbero stati impossibili. È un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare benefici tangibili per la comunità e l’ambiente. La Città di Casale Monferrato intende proseguire su questa strada, ampliando ulteriormente le collaborazioni con il settore privato per sviluppare nuovi progetti e affrontare le sfide ambientali future. L’invito è rivolto sia alle aziende che a tutti i cittadini per sostenere queste iniziative. Solo attraverso la collaborazione e l’impegno condiviso potremo costruire un futuro sostenibile e prospero per la nostra comunità”.

Anche i partner privati hanno espresso soddisfazione per questa collaborazione. Gianpiero Berrone di Parentesikuadra ha affermato: “Siamo orgogliosi di contribuire a iniziative che migliorano la sostenibilità e la qualità della vita nella nostra città. Questa partnership dimostra che insieme possiamo fare la differenza.”

Concludendo, l’Assessore Strozzi ha ribadito: “Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno contribuito con il loro apporto a realizzare quanto pianificato: abbiamo dato vita a un modello virtuoso che sicuramente produrrà effetti positivi, oltre quelli già riscontrati”.