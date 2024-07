Fa caldo e col caldo scoppiano gli incendi. Nel giornata di oggi, lunedì 15 luglio se ne sono verificati due, entrambi di sterpaglie. Il primo è accaduto in un campo in località Gentilina, questa mattina poco dopo le 9,30 e ha tenuto i pompieri impegnati epr circa un’ora; il secondo invece nel pomeriggio alle 15,30 di più vaste dimensioni in starda Alabraida.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio in circa due ore.