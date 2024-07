ReteTeatri in collaborazione e con il contributo del Comune di Acqui Terme presenta

“Gildo Peragallo, Ingegnere”

della Compagnia teatrale “La Torretta” di Savona, vincitrice di numerosi premi di rassegne di teatro dialettale.

Domenica 21 luglio 2024 ore 21.00 – Teatro Verdi – Acqui Terme (AL), Piazza della Conciliazione

Preparatevi a una serata di divertimento, dove risate e colpi di scena saranno all’ordine del giorno! La Compagnia teatrale “La Torretta”, specializzata nel repertorio goviano, è pronta a calcare le scene del prestigioso Teatro Arena Verdi di Acqui Terme con una delle commedie più amate e irriverenti del repertorio di Gilberto Govi: Gildo Peragallo, Ingegnere, con la regia di Lorenzo Morena.

Questo spettacolo non solo vi farà ridere fino alle lacrime, ma avrà anche l’onore di inaugurare la Rassegna teatrale ReteAcqui24 di ReteTeatri, un evento amatissimo dal pubblico che ogni anno attira spettatori da tutta la regione con un programma ricco di emozioni e grandi performance.

Gildo Peragallo, un eccentrico che si autoproclama ingegnere senza esserlo, vi porterà in un vortice di situazioni assurde e paradossali. Con la sua fantasia sfrenata, propensione alla burla e una spiccata capacità di raccontare frottole, Gildo farà impazzire il serio e razionale Comandante Tagliavacche, creando una sequela di equivoci degna di un vero e proprio giallo. E come ogni buon giallo che si rispetti, aspettatevi un finale a sorpresa!

Sotto la magistrale regia, guida e partecipazione di Lorenzo Morena, il palcoscenico prenderà vita grazie a un cast che promette tanto divertimento!

Perché perdere questa opportunità di farsi quattro risate? Lasciatevi conquistare dall’inventiva di Gildo e dalle sue incredibili peripezie. Una serata divertente e spensierata è assicurata, capace di tenere tutti col fiato sospeso e con un sorriso costante sulle labbra.

Non mancate all’appuntamento del 21 luglio alle ore 21:00 al Teatro Verdi di Acqui Terme. Gildo Peragallo e il Comandante Tagliavacche vi aspettano per una serata che vi farà ridere fino alle lacrime!

Biglietto intero € 15,00 – Ridotto € 13,00 (under 25 – over 65)

Per informazioni e prenotazioni: reteteatri@gmail.com – 3890576711

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella Sala ex Kaimano di Acqui Terme, via Maggiorino Ferraris 5.

www.rete-teatri.it