Questo straordinario festival delle connessioni artistiche prende vita nuovamente, in due serate all’insegna del divertimento e della solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi preziosi per sostenere attività di sostegno a favore dei ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker, e per promuovere la cultura dell’inclusione nelle scuole grazie all’impegno delle associazioni Parent Project aps e In Bocca al Lupo odv, attive nel territorio alessandrino.

In entrambe le serate si apriranno i cancelli alle ore 19.00, con l’apertura del Villaggio Street Food nel parco del Castello. Un’esplosione di sapori e delizie accompagnerà i visitatori. Venerdì 26 luglio, alle ore 20.00, il super artista Katastrofaclown aprirà lo show con il suo live, emozionando grandi e piccini con la sua arte che ha portato in oltre 25 Paesi nel mondo.



A seguire dalle ore 22.00, si esibiranno in concerto gli Asilo Republic, una delle tribute band ufficiali di Vasco Rossi.

Sabato 27 luglio l’area street food si trasformerà in un tripudio di ritmi e sapori, con la band The Blues Bears che accompagnerà il cibo con la sua musica coinvolgente. Ma la vera magia inizierà quando le luci del palco si accenderanno alle 21.30, in area show. Daniele Raco, Simone Barbato e Gianluca Fubelli, in arte mr. Scintilla, si esibiranno in un’infinita varietà di sketch comici, guidati dal duo comico Bondino & Ferrari e da un mini live della cantante alessandrina Elisabetta Gagliardi. Tutta la serata sarà accompagnata dalla super band resident, The Dips, che farà vibrare tutti i presenti con il suo sound travolgente. E la festa non si fermerà affatto: al termine dello show, l’area street food si trasformerà ancora una volta in un tripudio di allegria e ritmo, grazie a un sensazionale DJ SET che farà ballare e divertire tutti.

ORGANIZZAZIONE

L’evento è organizzato dall’associazione In Bocca al Lupo odv con il supporto di Parent Project aps, del Lions Club Alessandria Cittadella e con la partecipazione di Sky Cares.

FINALITÀ DELLO SPETTACOLO – PERCHÉ DONARE

I contributi raccolti saranno devoluti alle associazioni:

– Parent Project aps – per sostenere lo sviluppo del Centro Ascolto Duchenne nel Nord Italia, oltre ad un progetto dedicato alla fisioterapia per i più piccoli e i ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne e Becker e all’iniziativa Emergency card, un progetto per la gestione delle emergenze dei pazienti che convivono con la patologia.

– In Bocca al lupo odv sosterrà un progetto dedicato a creare nelle scuole una cultura di inclusione, affinché la disabilità e tutti quei bisogni educativi speciali siano considerati una risorsa e un punto di forza che permette di misurarsi con i propri limiti e potenzialità. Inoltre, si continueranno a realizzare quelle attività necessarie a informare e formare insegnanti, studenti e famiglie con programmi didattici inclusivi e innovativi relativi all’uso consapevole delle nuove tecnologie, al contrasto della disinformazione online, del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso e dell’abuso del fumo, dell’alcol e delle sostanze stupefacenti.

Per sostenere la campagna di raccolta fondi e per ricevere maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina https://www.ilborgodelsapere.it/come-donare.