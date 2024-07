Venerdì 19 luglio presso lo spazio espositivo “Saloni Morano” nel centro storico del Capoluogo di Rosignano Monferrato ha inaugurato la nuova mostra temporanea “Saluti e Ricordi. Sguardi di bimbi sulle foto e cartoline d’epoca, dalla Collezione Pietro Rosso e oltre…”. Curata da Giuse Scalva, la mostra nasce dal Fondo Fotografico Pietro Rosso, donato all’Archivio Storico comunale di Rosignano Monferrato dalla sorella Anita. Il Fondo rappresenta una fonte inesauribile e variegata di cartoline ed immagini d’epoca, soprattutto dedicate ai fanciulli di ogni parte del mondo, nazionalità e condizione sociale: uno spaccato singolare e rarissimo di vita e di sorrisi che giungono a noi da epoche e luoghi diversissimi.

Le fotografie protagoniste della mostra – parte del ricco materiale raccolto e collezionato negli anni da Pietro Rosso – testimoniano, in modo unico, gli usi, i costumi e la società di un mondo scomparso, che va dalla fine dell’Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento. Le fotografie dei bambini, spesso insieme alla mamma, avevano come destinatario il papà emigrato, magari oltreoceano, per lavoro o in cerca di fortuna. Le immagini dei bambini insieme ai nonni venivano spedite ai genitori emigrati. Alcune fotografie di bimbi scattate all’estero erano invece dedicate ai nonni, per fargli sapere che erano nati e che stavano crescendo. Andando avanti negli anni si scoprono le prime vacanze al mare, di bimbi, di famiglie, di ragazzini in colonia, di gruppi scolastici.

La mostra è visitabile fino a settembre il sabato e la domenica, con partenza dall’Info Point Turistico (piazza Sant’Antonio/via Bonelli); la prenotazione è consigliata. Per informazioni: 0142 489 009 (Uffici Comunali); 377 169 3394 (Info Point Turistico).