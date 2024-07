Nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 luglio, alle 14:10 circa è stato effettuato un intervento di soccorso, gestito dalla SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Alessandria, per un incidente sul lavoro a Castelletto d’Orba che ha visto un 22 enne precipitare da un’altezza elevata.

I sanitari giunti sul posto, con il Mezzo di Soccorso Avanzato di Ovada e l’elisoccorso di Alessandria, hanno ritrovato il lavoratore in gravissime condizioni a causa delle lesioni multiple riportate durante la caduta.

Le condizioni cliniche hanno richiesto manovre rianimatorie avanzate fin dai primi momenti e sono poi proseguite durante il volo in elicottero verso Alessandria.

Il paziente è poi deceduto dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate, nonostante i diversi tentativi effettuati per salvarlo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e lo SPRESAL

