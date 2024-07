Un ampliamento di oltre 100 chilometri tra Genova e Savona per la rete di percorrenza sentieristica ligure. È quanto prevede il dodicesimo aggiornamento della Carta inventario dei percorsi escursionistici approvata nella Giunta regionale odierna su proposta del presidente ad interim Alessandro Piana.

“Si tratta di un aggiornamento mappale importante – spiega il presidente ad interim Alessandro Piana – con cui complessivamente la Carta inventario regionale raggiunge quota 5456 chilometri. Il nuovo tracciato è frutto delle istanze dei Comuni di

Bormida (SV), Calice Ligure (SV), Carcare (SV), Cengio (SV), Cogoleto (GE), Cosseria (SV), Millesimo (SV), Murialdo (SV), Pontinvrea (SV) e Roccavignale (SV) che hanno trovato ammissibilità.

Come di consueto, viene disposta la pubblicazione dei dati cartografici sul Geoportale regionale, nonché sul sito di Regione e sul BURL. Questo ampliamento non incide solo sulla consistenza dei tracciati e sulla diversificazione delle proposte, ma intende perseguirne la valorizzazione e lo sviluppo favorendo sempre di più il benessere psicofisico e il contatto con la natura di residenti e turisti, migliorando tangibilmente la qualità di vita e la percezione globale del nostro valore ambientale e paesaggistico”.

