Sono stati oltre venti gli interventi di chirurgia del fegato realizzati negli ultimi quattro mesi dall’equipe di Chirurgia Oncologica e Robotica del professor Fabrizio Panaro, direttore della struttura a direzione universitaria dell’AOU AL.

Operazioni che hanno riguardato principalmente patologie tumorale e, in particolare, undici sono state realizzate con la tecnica esclusivamente robotica, permettendo quindi ai pazienti di ridurre la morbidità postoperatoria (dolore e complicanze) e uscire rapidamente dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Infatti nessuno di questi pazienti è stato rioperato e la durata della degenza media è stata di quattro giorni.

«Questi risultati – ha spiegato il professor Panaro – spingono il nostro centro HUB di Chirurgia Robotica epato-pancreatica tra i primi a livello regionale e nazionale. In concomitanza questi dati chirurgici saranno oggetto di studi multicentrici internazionali di cui la nostra Unità di Ricerca «Robotic & Reseach Unit» (in collaborazione con il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) è il promotore principale. In aggiunta l’attività didattica, realizzata attraverso le due consolle robotiche, attrae medici provenienti da tutta Europa. Un ringraziamento particolare a tutte l’equipe medicali e sanitarie dell’AOU AL coinvolte».