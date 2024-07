Tornano a grande richiesta anche quest’anno le escursioni gratuite alla scoperta del territorio di Ormea e dintorni.

Nei mesi di luglio e agosto è possibile partecipare alle escursioni accompagnati dalle guide abilitate Claudio Zanardi e Marina Caramellino, per conoscere a fondo i percorsi che attraversano le splendide montagne e i numerosi sentieri presenti nel Comune di Ormea.

Gli appuntamenti prevedono percorsi adatti a tutti e si raccomandano un abbigliamento e un’attrezzatura adeguata alle escursioni in montagna.

Per conoscere in dettaglio le date e le destinazioni, comprese le durate delle escursioni, le distanze dei percorsi e i dislivelli, è sufficiente rivolgersi all’ Ufficio Turistico IAT di Ormea, presso il quale è anche possibile effettuare la prenotazione. La partecipazione è gratuita.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione col Comune di Ormea e con il contributo della Fondazione CRC, è inserita nel progetto “O.R.M.E.A. 2024 – Aria, Acqua, Terra e Fuoco”, un’occasione per riflettere sulla salvaguardia di questi quattro elementi.

Il territorio di Ormea, per la sua peculiarità e grazie alle sue proposte, bene si presta a un confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell’armonia con la Natura, e in linea con principi quali la sostenibilità e il rafforzamento dell’identità comunitaria.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio IAT Ormea 0174 392157 – turismo@comune.ormea.cn.it

https://www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti – www.ormea.info