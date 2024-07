Sono aperte le iscrizioni ai servizi di Assistenza Scolastica (per coloro che accedono per la prima volta ai servizi) anno scolastico 2024-25:

– asili nido

– mensa scolastica

– trasporto scolastico

– Casa dei Bambini/Mediamente

Per il solo servizio di trasporto la CHIUSURA PREVISTA PER IL 31/07/2024 per permettere le operazioni di adeguamento del percorso entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

Per coloro che proseguono nel medesimo ciclo di studi frequentato nell’ anno scolastico 2023/2024 (es: primaria cl 1 passa in automatico alla cl. 2) non è richiesta nuova iscrizione.

Di seguito il link con le informazioni: https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/iscrizioni-ai-servizi-di-assistenza-scolastica