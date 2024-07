“Vi aspettiamo all’InterHarmony International Music Festival ad Acqui Terme. A partire dal 2 luglio, oltre 360 musicisti,provenienti da più di venti paesi, si esibiranno in concerti, insegneranno e studieranno in questa bellissima città.” Con queste parole Misha Quint, noto violoncellista e fondatore di InterHarmony, invita tutti gli Acquesi ad assistere a questa grande e apprezzata manifestazione, che torna anche quest’anno ad allietare le serate estive. Il Festival aprirà i battenti il 3 luglio alle 21:30 nella Chiesa dell’Addolorata con il concerto inaugurale che vede la partecipazione del Maestro Misha Quint insieme alla numerosi insegnanti professionisti, per un concerto inaugurale che da sempre è molto apprezzato dal pubblico, in considerazione del grande livello degli artisti presenti. Il giorno successivo, il 4 luglio, avrà inizio la serie di concerti di artisti ospiti internazionali, altro aspetto unico di questo festival. Presso la Sala de “La Meridiana” si esibiranno i Maestri Alexander Boldachev e Boris Kuschnir. Questi mostri sacri proporranno una serie di masterclass, in cui gli studenti su indicazione dei loro professori avranno l’opportunità di affinare la loro arte nella tradizione della musica classica, incredibilmente variegata e ricca. Il 5 luglio, a fine giornata, il violoncellista Misha Quint e l’arpista Alexander Boldachev eseguiranno una selezione di opere solistiche e da camera, tra cui gli arrangiamenti di Boldachev di Estate e Inverno di Vivaldi per arpa sola, l’aggraziata e ingannevolmente complessa Sonata per violoncello n. 6 di Boccherini, e l’amato estratto di Saint-Saendal Carnevale degli Animali, “Il Cigno”. Il 6 luglio riserva la possibilità di poter assistere ad una novità assoluta: l’InterHarmony Festival sostiene e mette in mostra alcuni tra gli studenti migliori e più brillanti del mondo,seguendoli nella loro crescita da bambini-virtuosi e prodigiosi a eccezionali studenti universitari e professionisti, che spingono incessantemente le loro capacità ad un livello più alto grazie alla rigorosa formazione che il nostro festival offre. Alcuni di questi studenti si esibiranno alla Carnegie Hall di New York dopo il festival, perciò l’assistere ai concerti di Acqui Terme permette di prendere parte all’inizio di qualcosa di realmente unico: essere testimoni dell’avvio della carriera di grandi musicisti. Il 7 luglio si terrà un altro concerto straordinario in cui Misha Quint si esibirà insieme ad Alexei Volodin in Une Promenade a Parigi con Violoncello, con capolavori di César Franck, Claude Debussy e Maurice Ravel. Entrambi i compositori si sono avvicinati alla musica con la stessa amorevole padronanza, con un’intensità di voce decisamente diversa. Altro appuntamento da non perdere è il concerto del 12 luglio. L’InterHarmony Festival Orchestra si esibirà diretta da JanMilosz Zazycki con Misha Quint nell’Ouverture da La Forza del Destino di Verdi, nel Concerto per violoncello n. 9 di Boccherini e in entrambe le Suites de L’Arlésienne di Bizet. Questa serata rappresenta il culmine del lavoro svolto dagli studenti con i loro professori, sotto la guida straordinaria dei nostri migliori direttori d’orchestra. Come ogni anno Acqui Terme avrà il privilegio di poter ospitare artisti d’eccezione. Infatti, nella prima sessione, InterHarmony ospiterà il leggendario compositore e arpista Alexander Boldachev; Boris Kuschnir, la cui fama di violinista e insegnante spazia ben oltre lo studio con David Oistrakh e la collaborazione con Dmitry Shostakovich; il celebre pianista Alexei Volodin, la cui interpretazione ricca di sfumature e contemplativa gli ha permesso di essere richiesto dalle migliori orchestre del mondo, e il professore di Direzione d’orchestra presso il Conservatorio Fryderyk Chopin/Frédéric Chopin di Varsavia, in Polonia, JanMilosz Zarzycki. Nella seconda sessione, saranno presenti il violinista Andrey Baranov, membro fondatore del Quartetto David Oistrakh, il virtuoso pianista italiano Antonio di Cristofano, attualmente professore ospite di pianoforte al Conservatorio di Xiamen in Cina, e Giancarlo de Lorenzo, direttore artistico della Sinfonica di Sanremo, dello Spazio Sinfonico e direttore principale di Vox Aurea a Brescia. Il Sindaco, Danilo Rapetti Sardo Martini, e l’Assessore alla Cultura, Michele Gallizzi, commentano “Siamo lieti di salutare anche quest’anno Misha Quint e i grandi artisti che si esibiranno in questo Luglio Acquese, portando nella nostra Città un calendario di concerti degno dei più grandi teatri e consentendoci di apprezzare in tutta la loro bellezza brani di musica classica che conquisteranno il nostro cuore”. Il ricco calendario di eventi potrà essere consultato sul sito web: www.interharmony.com/interharmony-concerts-italy E alle pagine Facebook/IG del festival: https://www.facebook.com/InterHarmony https://www.instagram.com/interharmonyfestival/