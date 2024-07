Sono due le strutture di Tortona e del Tortonese su 44 nelle province di Alessandria e Asti che possono fregiarsi del premio “Ospitalità Italiana”: Anna Ghisolfi, famoso ristorante di Tortona gestito dalla figlia di quello che è stato uno degli imprenditori più importanti dal mondo nel settore della plastica cioè Vittorio Ghisolfi. Il ristorante di Anna Ghisolfi sorge nell’ex Oratorio del Crocifisso nel cuore di Tortona e propone agli ospiti un’esperienza a tutto tondo, franca e coinvolgente. È il menù stesso a scandire il ritmo con assaggi semplici e divertenti, seguiti dai piatti del giorno, che variano a seconda della stagionalità e della disponibilità degli ingredienti. Non mancano ovviamente vini (Timorasso Derthona ma non solo) e specialità che rimandano alle tradizioni locali, realizzate con cura, raffinatezza e fantasia. L’altro premio invece è stato assegnato a Villa tea a Fabbrica Curone.

La cerimonia si è svolta ieri Lunedì 1° luglio 2024 presso Palazzo Monferrato ad Alessandria con la consegna delle certificazioni “Ospitalità Italiana” a n. 44 strutture tra agriturismi, alberghi, ristoranti e bed&breakfast delle province di Alessandria e di Asti che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento.

La certificazione “Ospitalità Italiana” è un’iniziativa sviluppata a partire dal 1997 dalle Camere di Commercio italiane, in collaborazione con ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, e costituisce elemento distintivo per il consumatore a garanzia della qualità dei servizi offerti dalle strutture certificate.

La qualificazione delle imprese appartenenti al settore turistico-ricettivo avviene su adesione volontaria ed è un riconoscimento rilasciato alle strutture in possesso dei requisiti qualitativi previsti da appositi disciplinari.

Al fine di qualificare e valorizzare al meglio le strutture del settore, dal 2020 sono stati formulati nuovi disciplinari che integrano il percorso certificativo con un sistema di rating, studiato per trasformare i requisiti del disciplinare in KPI (Key Performance Index), indicatori chiave delle prestazioni aziendali. Gli indicatori consentono non solo di verificare se l’azienda possiede i requisiti minimi per ottenere la certificazione ma anche di analizzare il livello a cui si attesta l’azienda rispetto a 4 aree di indagine ritenute prioritarie ossia:

• qualità del servizio: esprime il livello di qualità del servizio offerto attraverso l’esame di molteplici requisiti che vanno dall’accoglienza fino alla trasparenza, dall’attenzione al cliente alla qualificazione del personale impiegato;

• identità: esprime la coerenza della struttura rispetto alla sua proposta alla clientela, a partire dalle informazioni fornite attraverso diversi strumenti (sito internet, canali social, insegna, ecc.);

• notorietà: esprime i riconoscimenti che la struttura ha ottenuto dai social e dalle guide di settore, che avallano la sua reputazione ed il gradimento da parte della clientela;

• promozione del territorio: rappresenta la capacità della struttura di raccontare il territorio, in coerenza con la sua identità e con la proposta turistica, gastronomica e culturale.

Inoltre il soddisfacimento di determinati requisiti definiti “green” ha consentito a n. 12 imprese di acquisire la distinzione aggiuntiva di struttura attenta alle tematiche di sostenibilità ambientale.

“I riconoscimenti che sono stati attribuiti alle 44 strutture delle nostre province – dichiara il Presidente della Camera di Commercio Gian Paolo Coscia – sono un segnale di come il turismo sia un settore “di eccellenza” sia dal punto di vista della qualità del servizio che dell’innovazione dell’offerta volta alla valorizzazione del nostro territorio. Anche le 12 imprese certificate come “Green” sono un ulteriore fiore all’occhiello del sistema economico locale, non solo a livello turistico. Un territorio “incoronato” e “green” che dimostra di essere pronto a raccogliere importanti sfide in termini di flussi turistici, nazionali ed internazionali, di varie tipologie e con esigenze diversificate da soddisfare. La Camera di Commercio intende proseguire su questo percorso di supporto e di certificazione delle strutture ricettive e ristorative. Per questo motivo la Giunta camerale ha già approvato il bando certificazione “Ospitalità Italiana” – Rating edizione 2024 che consentirà ad altre 60 strutture turistico ricettive e ristorative delle province di Alessandria e di Asti interessate all’iniziativa di candidarsi per ottenere a loro volta il riconoscimento di qualità.”

La partecipazione al bando non comporta alcun onere a carico delle imprese richiedenti in quanto i relativi costi sono totalmente a carico della Camera di Commercio di Alessandria-Asti. Possono candidarsi alberghi, ristoranti, agriturismi e bed&breakfast (solo se iscritti alla Camera di commercio) non ancora certificati “Ospitalità Italiana” e quelli che hanno già ottenuto in passato la certificazione Marchio Q “Ospitalità Italiana” i quali, se interessati a mantenere il riconoscimento, devono richiedere di accedere alla nuova versione con il rating.

Le domande per il bando 2024 possono essere inviate fino al 31 agosto 2024 con PEC all’indirizzo info@pec.aa.camcom.it

Il bando, i disciplinari di ISNART e la modulistica sono disponibili sul sito camerale nella sezione Bandi e al seguente link https://www.aa.camcom.it/bandi/bando-certificazione-ospitalita-italiana-rating-2024.

Ecco le strutture certificate suddivise per tipologia e provincia:

AGRITURISMI

AGRITURISMO CASCINA VICENTINI ALFIANO NATTA AL RELAIS CASTELLO DI RAZZANO ALFIANO NATTA AL AGRITURISMO CA’ SAN SEBASTIANO CAMINO AL AGRITURISMO CASCINA MERLANETTA CASAL CERMELLI AL AGRITURISMO LA CA’ NOVA CELLA MONTE AL AGRITURISMO WHITE TAIL ORGANIC FARM ORSARA BORMIDA AL AGRITURISMO CASCINA ADORNO PONTI AL I CASTAGNONI COUNTRY RESORT E WELLNESS ROSIGNANO MONFERRATO AL AGRITURISMO ALLE TRE COLLINE ALBUGNANO AT AGRITURISMO CASA SERRA ASTI AT AGRITURISMO DIMORA CORTESE CASTAGNOLE DELLE LANZE AT AGRITURISMO BASTIAN FONTANILE AT AGRITURISMO “MA CHE BEL CASTELLO” MARANZANA AT AGRITURISMO CASCINA BRIC MONCUCCO TORINESE AT AGRITURISMO MOON GARDEN MONGARDINO AT

BED&BREAKFAST

VILLA TEA FABBRICA CURONE AL ARCATELLA CASORZO AT

ALBERGHI

HOTEL ACQUI ACQUI TERME AL HOTEL LONDRA ALESSANDRIA AL HOTEL MONTEVERDE BISTAGNO AL BUSINESS HOTEL CASALE MONFERRATO AL VILLA SPARINA RESORT – ALBERGO L’OSTELLIERE GAVI AL ALBERGO CORONA NOVI LIGURE AL LA VILLA HOTEL MOMBARUZZO AT

RISTORANTI

RISTORANTE LA TECA BISTAGNO AL RISTORANTE RAVIOLPUB BORGHETTO DI BORBERA AL LOCANDA DELL’OLMO BOSCO MARENGO AL RISTORANTE “LA ROCCA DI CAMAGNA” CAMAGNA MONFERRATO AL RISTORANTE DEL SANTO BEVITORE NOVI LIGURE AL RISTORANTE LA VOLPINA OVADA AL VILLA SPARINA RESORT – RISTORANTE LA GALLINA GAVI AL LA LOCANDA DEI NARCISI POZZOLO FORMIGARO AL RISTORANTE CREA SERRALUNGA DI CREA AL RISTORANTE ANNA GHISOLFI TORTONA AL TRATTORIA PANORAMICA SARROC VIGNALE MONFERRATO AL RISTORANTE CAMPANARO’ ASTI AT RISTORANTE FONS SALUTIS 4.0 CALOSSO AT RISTORANTE SAN MARCO CANELLI AT RISTORANTE LA FIORAIA CASTELLO DI ANNONE AT RISTORANTE CIOCCA CASTELNUOVO DON BOSCO AT RISTORANTE GARIBALDI CISTERNA D’ASTI AT RISTORANTE IL CASCINALENUOVO ISOLA D’ASTI AT LOCANDA ANTICO RICETTO PORTACOMARO AT TRATTORIA I BOLOGNA ROCCHETTA TANARO AT