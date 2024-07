Nell’antica e suggestiva cornice della Frazione Pieve di Silvano d’Orba, in occasione della Festività della “Madonna della Neve”, quest’anno si festeggia anche il primo risultato di un progetto ambizioso che, proprio un anno fa, l’Associazione Culturale «Circolo Dialettale Silvanese “Ir Bàgiu”» ha avuto il grande onore di presentare al pubblico, ovvero il restauro di otto importanti dipinti – di fine del ‘600 e prima metà del ‘700 – che abbelliscono le pareti della Chiesa di “Nostra Signora della Neve”, chiesa di antichissime origini che qui ha sede. Venerdì 2 agosto 2024, alle ore 21, sarà quindi presentato il restauro delle prime due tele, ovvero la “Madonna col Bambino” e la “Assunzione di Maria Vergine”. Il recupero è stato realizzato anche grazie ad un finanziamento assegnato dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Alessandria, nell’ambito dei bandi per la salvaguardia e il recupero delle opere artistiche.

Ricordiamo che il progetto, nato dalla volontà della Comunità della Pieve, ha avuto l’immediato sostegno del parroco, Mons. Alessandro Cazzulo, e un importante supporto da parte della Dottoressa Lelia Rozzo, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona. Ma non solo, anche l’Associazione Culturale «Circolo Dialettale Silvanese “Ir Bàgiu”», da sempre in prima linea per il recupero e la salvaguardia delle eccellenze e delle peculiarità – materiali e immateriali – della collettività Silvanese, ha aderito subito all’iniziativa, facendosi promotrice e impegnandosi, sia con un contributo finanziario, sia attraverso l’attiva partecipazione alla raccolta fondi. Il Circolo “Ir Bagiu” vuole, tra l’altro, sensibilizzare la popolazione che, per portare a termine questo ambizioso progetto, è di fondamentale importanza il sostegno dei privati, delle aziende e delle Fondazioni.

Il lavoro di ripristino è stato svolto dalla dottoressa Francesca Regoli, che esporrà, durante la serata del 2 agosto, le tecniche adottate per il recupero integrale dei due quadri. Interverranno inoltre: l’Ingegner Giampiero Pesce, del Circolo Culturale “Ir Bagiu”; il parroco, Mons. Alessandro Cazzulo e il Sindaco, Giuseppe Coco.

Il progetto di restauro interesserà ovviamente anche le altre sei opere.

I festeggiamenti continueranno anche nel pomeriggio di domenica 4 agosto, con un divertente e appetitoso evento: la “gara delle torte”, ovvero la sfida per assegnare il primato alla più squisita tra le dolci preparazioni in gara, e che vedrà il pubblico nel ruolo di assaggiatore e giudice assoluto.

Infine il 5 agosto, giorno della festa di “Nostra Signora della Neve”, dopo le celebrazioni religiose ci sarà ancora l’occasione per momenti divertenti e di allegria. Tali iniziative sono realizzate grazie alla fattiva partecipazione di tutta la comunità della Pieve. Tutto il ricavato dei festeggiamenti sarà devoluto per il progetto di recupero e conservazione delle tele, nonché al decoro della chiesa.

