Successo sabato sera per la 3ª Festa della Lega della Bassa Valle Scrivia che si è tenuta in Piazza Martiri della Libertà a Pontecurone.

Militanti e simpatizzanti della Lega del territorio, ma anche semplici cittadini, si sono incontrati per una serata di festa, musica e buon cibo, ma soprattutto per confrontarsi sulla situazione politica locale, regionale e nazionale.

Ad aprire gli interventi Mirco Villani, Segretario della Sezione Bassa Valle Scrivia, il quale ha ringraziato i militanti e sostenitori per lo sforzo organizzativo e l’Amministrazione comunale di Pontecurone per la fattiva collaborazione alla riuscita della festa.

Spazio poi a Federico Chiodi, che da rieletto Sindaco di Tortona ha rinnovato il suo impegno a collaborare con i territori e le amministrazioni della Bassa Valle Scrivia, e al Segretario provinciale Lino Pettazzi che ha ringraziato la Sezione Bassa Valle Scrivia per quella che ormai è a tutti gli effetti, dopo le feste di Fubine e Capriata, un appuntamento irrinunciabile per la Lega.

Ha proseguito poi l’Assessore regionale Bussalino, che ha ringraziato la cittadinanza di Pontecurone per i tanti voti espressi a favore della Lega alle recenti elezioni regionali ed europee, promettendo massimo impegno per tutti i comuni della provincia.

La chiusura degli interventi è spettata all’on. Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e Segretario della Lega Piemonte, che ha tracciato da par suo il quadro della situazione nazionale e i provvedimenti portati a casa dalla Lega in Parlamento, in primis l’Autonomia Differenziata. Senza dimenticare, tra gli applausi del pubblico, un doveroso ringraziamento agli amministratori locali del Carroccio per l’impegno quotidiano a favore delle loro comunità.