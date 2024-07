Tornano dal 25 al 28 luglio 2024 i Concerti delle logge, ventiduesima edizione per il tradizionale appuntamento con la grande musica nel teatro speciale offerto dal loggiato di Santa Chiara, adagiato tra il Parasio e un incantevole balcone sul mar Ligure. Organizzata dall’Associazione Pànta Musicà Aps in collaborazione con l’Unione Cattolica Artisti Italiani, il Comitato San Giovanni, il Circolo Parasio, la confraternita di S. Pietro e Formae Lucis, progetto di valorizzazione dei beni culturali della Diocesi di Albenga-Imperia, la manifestazione propone quattro concerti con grandi interpreti riconosciuti a livello internazionale, quattro viaggi tra suggestioni musicali contemporanee che saranno arricchiti dallo spettacolare palcoscenico del loggiato, uno dei luoghi simbolo di Imperia.

Così il direttore artistico della rassegna, Giovanni Sardo: «da oltre vent’anni i Concerti delle Logge portano serate di grande musica in uno spazio della città di Imperia che, per la sua bellezza e per la sua storia, rappresenta un unicum davvero prezioso. Ogni anno si ripete l’emozione di incontrare suggestioni musicali di qualità in questa cornice che aggiunge fascino all’ascolto e invita all’immersione nella bellezza al secondo grado: quella artistica, che portiamo sul palco, e quella del contesto che la situazione sa creare. Anche per questo 2024 siamo soddisfatti del programma musicale che proporremo al pubblico, e che saprà certamente regalare emozioni, così come siamo molto felici che il personaggio al quale abbiamo scelto di attribuire il Premio delle Logge 2024, una persona che tanto ha dedicato alla formazione e alla cultura della città di Imperia, Nerina Neri Battistin abbia accettato di intervenire».

Quest’anno la direzione artistica ha scelto di incrementare la collaborazione con un personaggio della cultura imperiese, Fiorenzo Runco, conferendogli l’incarico di direttore delle immagini dei Concerti delle Logge 2024. Per la prima volta la pagina streaming “VivImperia Tv” trasmetterà in diretta le serate, mentre il gruppo Facebook VivImperia contribuirà alla loro realizzazione e al racconto digitale.

«Sono molto contento di poter collaborare con gli amici di Pànta Musicà per realizzazione di questa ventiduesima edizione dei Concerti delle Logge” – sono le parole di Fiorenzo Runco – il mio ruolo poi, mi fa particolarmente piacere, in quanto mi consente di poter divulgare, spero al meglio, i meravigliosi contenuti che la manifestazione proporrà. Fare cultura, che sia letteratura, cinema o come in questo caso musica, non è mai una cosa facile. Poter seguire i concerti di persona sarà sicuramente uno slancio maggiore al loro racconto, anche grazie ai mezzi digitali che permettono, oggi, la fruizione degli eventi anche in tempo reale a una platea molto più vasta del solo pubblico in presenza».

La rassegna inaugurerà giovedì 25 luglio con il concerto Musiche da Film “Polvere di Stelle”, protagonisti al flauto Stefano Maffizzoni e al pianoforte Gloria Cianchetta. Una serata tra le suggestioni della musica e quelle del grande schermo, da Nino Rota passando per il Rigoletto e la Traviata di Verdi e l’intermezzo di Mascagni da “Il padrino parte III”, con composizioni originali di Maffizzoni, fino a Ennio Morricone con colonne sonore che hanno fatto la storia della musica per film, come “Nuovo cinema Paradiso”, “Giù la testa”, “Gli intoccabili” e tanti altri capolavori.

Si prosegue poi la sera successiva: venerdì 26 luglio è in programma nel loggiato “Le due Americhe” con il Duo Maclé, ovvero Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, un concerto di pianoforte a 4 mani, da Astor Piazzolla a George Gershwin. Maclé è un termine francese che deriva dalla gemmologia e può indicare cristalli della stessa specie che hanno orientamento differente, oppure cristalli geminati a forma di stella, o ancora macchie. Il duo Maclé ben rappresenta la poliedrica musicalità e la versatilità delle due interpreti sulla base delle specifiche e peculiari sensibilità artistiche nell’unicità della fusione sonora e interpretativa.

Sabato 27 luglio sarà il Duo Mistral a salire sul palco affacciato sul mare: Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte condurranno il pubblico in un “Viaggio tra Europa e America Latina”. Fondato nel 1983, il Duo ha una lunga carriera concertistica internazionale e un vasto repertorio che spazia dal 1700 fino alla musica jazz e contemporanea, alla scoperta della quale condurrà il pubblico con brani di Morricone, Grgin, Milani, Gualdi, Mangani e Klezmer.

Ultimo appuntamento per i Concerti delle Logge 2024 domenica 28 luglio con il Trio violino, flauto e fisarmonica composto da Giovanni Sardo, Anton Serra e Sergio Scappini e il fascino del tango per il concerto “Il Tango, dalle origini ad Astor Piazzolla”.

La serata vedrà anche la consegna del Premio delle Logge 2024 a Nerina Neri Battistin. Nata a Belluno nel 1929, Nerina Neri Battistin vive a Imperia da oltre quarant’anni. Ricordata da moltissimi per il suo ruolo di docente di scuola elementare, da sempre si è dedicata alla scrittura e al teatro: al suo attivo ci sono oltre venti tra romanzi, saggi e libri per bambini e, nel 2011, è stata premiata al concorso letterario “Libro del Mare” di Sanremo con il romanzo “Una donna oltre Capo Horn”. La passione per l’insegnamento e per il teatro l’ha portata a curare di recente il corso di dizione e teatro all’Unitre di Imperia, dove ha diretto un gruppo di teatro con opere scritte da lei.

Il Premio delle Logge include nel suo albo d’oro personalità come il critico musicale Roberto Iovino, i critici d’arte Domenico Montalto, Fiorella Capriati, Franco Boggero, e ancora il già presidente dell’Istituto Luce Andrea Piersanti, S.E. Mons. Mauro Piacenza, già Presidente della Commissione Beni Culturali per la Città del Vaticano, i registi Emmanuel Exitu e Alessandro Genovese, i giornalisti Rossana Sisti, Milo Infante, ma anche il ciclista Francesco Moser, gli attori Claudia Koll e Maurizio Lastrico, la soprano Mariella Devia e l’educatrice Franca Natta, presidente per la Liguria “Proteo fare sapere”.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 22.00 e si svolgeranno nel loggiato con posto a sedere. Biglietti 12,00 €, prevendita midaticket.it/eventi oppure Cartolibreria Coccinella (via XX Settembre 65, Imperia Porto Maurizio; Lepre Emilio strumenti musicali, Via Don Abbo 23 Imperia Oneglia). Pànta Musicà a.p.s. è un’associazione senza scopo di lucro: il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a sostegno delle attività istituzionali dell’associazione e in particolare al progetto “Concerti in RSA”, che prevede la realizzazione di concerti a favore degli ospiti delle Case di Riposo del Territorio. Per informazioni 3929516481 – www.pantamusica.it

I Concerti delle Logge vantano il patrocinio di Regione Liguria e della Provincia di Imperia, e sono organizzati grazie al contributo del Comune di Imperia e di Fondazione Carige. La manifestazione vede inoltre la collaborazione di Ucai, della Diocesi di Albenga-Imperia e del progetto Formae Lucis, della confraternita di San Pietro, del Comitato San Giovanni e del Circolo Parasio. Alla buona riuscita dell’evento partecipano Fratelli Carli, ristorante Agrillo, Generali Italia agenzia di Imperia, Hotel Rossini al Tetro, Ghirardelli, Vivaio COA, Cartolibreria Coccinella, Lepre Emilio strumenti musicali.