L’aumento dell’affluenza di turisti italiani e stranieri in riviera e nell’entroterra della provincia di Imperia in occasione del periodo estivo è inevitabilmente anche una buona occasione per chi è dedito ad attività illecite per incrementare i propri affari, specie quando si tratta di sostanze stupefacenti. Ed è proprio su questo che negli ultimi giorni si è concentrata l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia che hanno intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione ed allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle ore serali e in prossimità dei locali della “Movida”.

L’attività dei giorni scorsi svolta su San Bartolomeo al Mare, Diano Marina e Sanremo, ha consentito di trarre in arresto in flagranza di reato tre soggetti sorpresi in possesso di rilevanti quantità di stupefacenti, pronti per lo smercio nei comuni costieri.

Nel primo caso, i Carabinieri di Sanremo, hanno sorpreso un 21enne di origini albanesi sorpreso nelle vie cittadine con alcune dosi di cocaina e la successiva perquisizione domiciliare, permetteva di rinvenire e sequestrare ben 40 dosi di cocaina, la somma di € 4.800 quale provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi.

A San Bartolomeo al Mare, invece, i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno sorpreso, in flagranza di reato, un 33enne, anch’esso di nazionalità albanese, nel cedere una dose di cocaina a un giovane acquirente, che è stato segnalato alla Prefettura di Imperia per assunzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Diano Marina, infine, hanno tratto in arresto un 19enne del luogo, sorpreso con ben 60 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte allo spaccio.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati associati alle case circondariali di Imperia e Genova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida che dovrebbe avvenire nelle prossime ore.