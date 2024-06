Sull’onda del successo dello scorso anno, sabato 29 giugno a Diano Castello torna Gin nel Borgo Festival, iniziativa dedicata allo “spirit” più in voga del momento: una vetrina per le aziende della Liguria e per i loro prodotti, fortemente collegati con il territorio e connotati dalla presenza di botaniche tipiche della nostra regione. Una serata all’insegna, per dirla all’inglese, di drink, food & music. Cambia il format: dall’esperienza di quella che era conosciuta come la Notte del Grifone, grazie al coinvolgimento delle associazioni locali, la cena sarà itinerante, in abbinamento a proposte musicali di diverso genere, per trascorrere una piacevole serata tra vie e le piazzette di uno dei borghi più belli d’Italia.

L’evento, promosso dal Comune di Diano Castello, è previsto dalle ore 18 alle 24, orario nel quale sarà in funzione un servizio di bus navetta gratuito, con capolinea in via Cesare Battisti a Diano Marina e all’ingresso del borgo di Diano Castello.

DRINK – Nove sono i gin protagonisti. Per ognuno di essi è stato studiato, da professionisti del settore, un cocktail dedicato. Altre quattro miscelazioni saranno invece possibili con un distillato a scelta.

Questi i gin presenti a Diano Castello (tra parentesi la località in cui le aziende hanno base operativa): Barbarasa Gin (Pompeiana), Dea Diana Gin (Diano Castello), Pier67 Gin (Savona), Pog Gin e Pog Blue Gin (Genova), Shori (San Bartolomeo al mare), Taggiasco Gin (Badalucco), Unalome Ligurian Gin (Albenga) e JTeach (Andora). Coinvolti i preparatissimi barman Lorenzo Verdecchia, Fiore Papaleo, Davide Verderio e Fabio Pellegrino. La tonica ufficiale del 2° Gin nel Borgo Festival è Chantry Well, nelle sue versioni old tonic, ginger beer e pinkpepper tonic.

FOOD – La parte gastronomica è curata da quattro associazioni del comprensorio: Famia Dianese (antipasto), Amici del Castello (primi), Associazione Rebattabuse (secondi) e Pro Loco Alta Valle Dianese (dolci e snack). Le location sono, nell’ordine, piazza Quaglia, Il giardino sul Mare (traversa via Meloria), piazza Giudice e piazza Matteotti (che ospiterà anche la postazione dei barman e dei produttori). La serata vede coinvolti anche i due locali del centro storico: Osteria di Castello (piazza Quaglia) e Caffè del Borgo (parte finale di via Meloria).

MUSIC – Sei le proposte musicali, in cinque diverse postazioni, dalle ore 19.30: Premiato Cotonificio, ovvero Massimo Spataro (voce, chitarra, percussioni) e Luca La Franca (voce, chitarra, armoniche) con il loro vasto repertorio, incentrato su cover pop e rock; Nicholas Tagliatini che eseguirà le più famose melodie per pianoforte; Compagni di viaggio, tributo a Francesco De Gregori, storica formazione (attiva dal 2007) attualmente composta da Ivano Martini (voce solista e chitarra acustica), Diego Genta (tastiere e voce), Beppe Piccardo (basso elettrico), Croci Minerva (chitarra elettrica), Frederic Volante (batteria, percussioni, voce); The Bruce Brothers (Davide Sciocchetti, voce e chitarra; Giovanni Gandolfo, chitarra; Luca Valenti, basso; Samuele Crespi, batteria) che proporrà ritmi soul, jazz e funky, sconfinando anche in reggae, rock e country; Dj Brego alla consolle e il gruppo genovese Sheldon & the Rollin’ Cats, di cui fanno parte Gianmarco Farné “Sheldon” (voce), Fabio Maranci “Wildcat” (chitarra e cori), Daniele Gambarotto “Dany Lee” (piano e cori), Luca Terzolo “Luke” (basso) e Matteo Minola “Murdock” (batteria), chiamati ad animare l’ultima parte della serata. Una band da più di 11 anni impegnata a portare allegria e divertimento con un rock ‘n’ roll infuocato, interpretando le origini del rock in maniera moderna ed accattivante, senza snaturare le hits che hanno fatto la storia, da Elvis a Jerry Lee Lewis, da Carl Perkins a Little Richard, Bill Haley, Chuck Berry e Eddie Cochran.

IN TEATRO – A completare il ricco programma di Gin nel Borgo saranno, presso il teatro Concordia, nel cuore del borgo, la mostra artistica Macchiarti, proposta da Eleonora Ciribeni ed alcuni giovani artisti locali, e l’anteprima delle 145 “etichette” partecipanti al 31° Premio Vermentino, storica manifestazione che si terrà sabato 13 e domenica 14 luglio.

Queste le schede dei distillati su cui è incentrato l’evento.

BARBARASA GIN

Pompeiana – bottiglia da 70 cl – gradi: 43

Con scorze di limone e pompelmo rosa, bacche di goji, rosmarino, foglie di mirto e di ulivo taggiasco.

Tecnica: London Dry Gin, distillazione con alambicco a colonna parzialmente in correnti di vapore.

Inizio produzione: 2022 – web: www.barbarasagin.com

DEA DIANA GIN

Diano Castello – bottiglia da 70 cl – gradi: 43

Descrizione: a base di bacche di ginepro, foglie di Vermentino, basilico, arancia, tarassaco e coriandolo.

Tecnica: London Dry Gin, distillazione con alambicco discontinuo.

Inizio produzione: 2023 – web: www.deadianagin.com

JTEACH GIN BOTANICO

Andora – bottiglia da 50 cl – gradi: 38Con ginepro, erba luisa, basilico, rosmarino, timo, salvia, limone, arancio, pompelmo, foglie di ulivo.

Tecnica: Distilled e Compound Gin, con estrazione a freddo delle botaniche.

Inizio produzione: 2023 – web: www.jteach.it – www.brunaenricosrl.it

PIER67 GIN

Savona – bottiglia da 50 cl – gradi: 40

Con rosmarino e alloro freschi, pepe, chiodi di garofano, con il sentore dolce-amaro del chinotto.

Tecnica: Distilled Gin, distillazione durante la luna piena con alambicco discontinuo.

Inizio produzione: 2022 – web: www.pier67gin.com

POG GIN & BLUE GIN

Genova – bottiglia da 50 cl – gradi: 43

Con botaniche 100% italiane: cardamomo, liquirizia e semi di coriandolo e radice di angelica

Tecnica: London Dry, distillato in corrente di vapore (Blue: Distilled, con successiva infusione a freddo)

Inizio produzione: 2024 – web: https://www.instagram.com/pointsofgin/

SHORI GIN

San Bartolomeo al Mare – bottiglia da 70cl – gradi: 40

Con passion fruit, mango, arancio, limone, cardamomo, coriandolo e angelica.

Tecnica: Distilled Dry Gin, bagnomaria discontinuo

Inizio produzione: 2023 – web: www.shorigin.it

TAGGIASCO GIN

Badalucco – bottiglia da 70 cl – gradi: 4

Con coriandolo, pepe rosa e olive Taggiasche Roi asciutte.

Tecnica: Italian Distilled Gin, distillato a bassa temperatura

Inizio produzione: 2018 – web: www.taggiasco.com

UNALOME LIGURIAN GIN

Albenga – bottiglia da 20, 50, 70 cl – gradi: 44

Con maggiorana, fiori di camomilla, bacche di ginepro, radice di angelica e coriandolo

Tecnica: London Dry Gin, distillato con alambicco pot still ibrido (pot still discontinua, più corrente di vapore).

Inizio produzione: 2023 – web: www.unalomeliguriangin.it