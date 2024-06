Adottiamo Casale sarà al fianco anche della prossima edizione della Festa del Vino del Monferrato Unesco che si terrà a settembre nei fine settimana 13-14-15 e 20-21-22, rinnovando l’iniziativa sperimentata nel 2023.

Su impulso dell’Assessorato all’Ambiente, le aziende e coloro che intenderanno prenderne parte, potranno contribuire finanziariamente all’acquisto di calici ecologici riutilizzabili che verranno messi in vendita, a disposizione dei partecipanti durante serate enogastronomiche.

L’Assessore Cecilia Strozzi afferma: “Dopo il successo riscontrato lo scorso anno con la vendita di oltre 2000 calici sostenibili, abbiamo rinnovato questa opportunità di collaborazione tra i privati e la Città di Casale Monferrato per offrire ai partecipanti della prossima Festa del Vino una nuova occasione per diminuire l’impatto ambientale della festa e avere a disposizione un piacevole ricordo dell’evento. Con la consueta gratitudine, daremo ai sostenitori la giusta visibilità sulle tovagliette che verranno prodotte appositamente per l’evento”.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di adesione, sarà possibile contattare il Settore Tutela Ambiente della Città di Casale Monferrato all’indirizzo tutelaambiente@comune.casale-monferrato.al.it