Un “trasporto eccezionale” è stato fermato dalla Polizia di Stato perché senza autorizzazione la scorsa settimana.

Non è sfuggito all’attenzione degli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, un grosso mezzo pesante lungo venti metri, largo tre e con un peso complessivo di 720 quintali, che occupava tutte e due le corsie della tangenziale di Alessandria.

Dopo essere stato fermato il conducente ha provato a giustificarsi riferendo di aver sbagliato strada, ma dal controllo documentale è emerso che era sprovvisto di qualsiasi autorizzazione al transito sulle strade statati della provincia di Alessandria.

Il conducente è stato destinatario di una sanzione di € 866,00 e gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida per la sospensione, mentre il grosso mezzo pesante è stato condotto in un luogo idoneo e sottoposto a fermo amministrativo per un mese; ulteriori infrazioni anche a carico della scorta tecnica che non doveva permettere il transito.

Inoltre, sono stati sanzionati sia i proprietari del mezzo pesante sia il committente del trasporto.

Proprio in queste settimane sono stati intensificati i controlli nei confronti di questo tipo di trasporti specifici che sono soggetti a specifiche autorizzazioni da parte della Provincia e di ANAS, in quanto la loro circolazione, eccezionale per massa o dimensioni, è regolamentata in modo da non creare pericolo per la sicurezza stradale.