Torna a luglio, in occasione delle Festa patronale di San Giacomo (25 luglio), la mostra “le donne FOTOGRAFANO le donne”, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità con l’obiettivo di rappresentare il ricco mondo femminile attraverso scatti fotografici realizzati da donne e con protagoniste le donne.



Allestita per la prima volta a marzo presso Palazzo Valentino, sede della Biblioteca – Centro Comunale di Cultura di Valenza, in occasione della Giornata internazionale della donna, la mostra ha raccolto ed esposto le numerose fotografie che sono arrivate da parte di tutte coloro che hanno risposto all’invito a partecipare al progetto.



Grande è stato il successo dell’iniziativa che ha visto coinvolte tante donne di Valenza e di tutto il territorio, che hanno inviato e portato le loro fotografie, scattate con lo smartphone oppure con una macchina fotografica, capaci di cogliere la ricchezza di un universo femminile fatto di volti, sensibilità ed età diverse, con uno sguardo femminile sul femminile per scoprire modi di vedere e raccontare le donne nella società di oggi.



Le fotografie sono arrivate anche durante i giorni di allestimento, così da dar vita a una mostra “in progress” per tutto il periodo di apertura.



Per la Festa patronale di San Giacomo invitiamo tutte le donne della Città e del territorio a partecipare con i loro scatti per dar vita a un nuovo allestimento presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza, portando o inviando i loro scatti in Biblioteca.

Per informazioni: 0131 949286 / biblioteca@comune.valenza.al.it