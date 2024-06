Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, che come ogni anno si tiene presso la Prefettura di Alessandria, ha avuto luogo la consegna del riconoscimento di Cavaliere della Repubblica al Sig. Antonio Frisullo ed al Sig. Giuseppe Quazzo, giustamente premiati per l’onorata carriera lavorativa impegnata nelle più sensibili tematiche sociali.

La consegna delle importanti onorificenze è avvenuta da parte del Sindaco, Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini, e del Prefetto, Dott.ssa Alessandra Vinciguerra, che insieme hanno reso i meritati omaggi a due persone che sono riuscite a distinguersi per il continuo impegno che ha contraddistinto la propria esperienza lavorativa e civile.

Antonio Frisullo è stato Commissario della Polizia di Stato “Ruolo Direttivo Speciale” e attualmente ricopre l’incarico di Presidente onorario del Sindacato Indipendente di Polizia COISP.

La sua carriera, che si è caratterizzata da un alto senso del dovere nei servizi svolti, lo ha portato ad ottenere numerose decorazioni e ricompense e per l’impegno profuso nel sociale e nel volontariato.

Attualmente è impegnato nel campo della solidarietà e nell’organizzazione di eventi a scopo benefico per la raccolta di fondi da destinare alle persone bisognose e in favore di associazioni di volontariato situate nel Comune di residenza.

Antonio Quazzo ha lavorato come dipendente delle Ferrovie dello Stato, distinguendosi nella sua attività professionale per il costante impegno in ambito sociale nelle numerose attività benefiche e di volontariato.

Attivamente impegnato nel campo della solidarietà, attualmente ricopre il ruolo di Vice Presidente Vicario della Sezione AVIS di Acqui Terme, con all’attivo oltre 120 donazioni di sangue.