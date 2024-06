E’ andata bene perché poteva succedere il peggio, oggi pomeriggio, mercoledì 12 giugno, in un condominio lungo la ex statale per Genova a Tortona, dove si è verificata un’ingente perdita di gas all’interno di un alloggio che in breve tempo si è saturato di gas.

L’odore che si avvertiva lungo le scale ha messo in allerta alcuni abitanti che hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che hanno subito fatto evacuare tutte le persone che si trovavano all’interno della palazzina.

Mentre una ventina di abitanti è rimasta fuori casa e a distanza di sicurezza, i pompieri Tortonesi con grande cautela sono entrati all’interno per cercare di capire da dove proveniva la fuga di gas. Poi hanno chiuso il contatore e fatto intervenire l’amministratore e i tecnici del gas. Un intervento durato circa due ore dove alla fine nessuno si è fatto male ma il pericolo di una deflagrazione è stato reale.

Subito dopo i pompieri sono intervenuti in vai Macrino d’alba dove un tubo si è improvvisamente rotto all’interno di un alloggio che si è allagato ed ha causati infiltrazioni in quello sottostante. Anche in questo caso i pompieri sono entrati nell’appartamento e hanno chiuso la valvola del contatore: stavolta quello dell’acqua.